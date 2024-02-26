Украинский конфликт может перерасти в ядерную войду

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Украинский конфликт имеет риск перерасти в ядерную войну. Так считает координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. Ее слова передает РИА Новости.
Она пояснила, что за минувшие два года увеличилась риторика и опасное поведение по вопросу ядерной эскалации.
Она добавила, что на сегодняшний день риск применения ядерного оружия довольной высокий. Особенно, если брать в учет, что все государства, у которых есть ядерное оружие, создают новое, еще более опасное. При этом несколько государств, обладающих ядерным оружием, активно конфликтуют между собой.
По словам Сандерс-Закре, единственным способом, который мог бы гарантировать предотвращение ядерной эскалации и ядерной — это полная ликвидация ядерное оружие. Она считает, что именно договор о запрещении ядерного оружия может обеспечить путь к ликвидации ядерного оружия. Эксперт заключила, что все страны должны присоединиться к данному договору, для того чтобы добиваться полной отмены ядерного оружия.
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«Такая эскалация увеличивает риск случайного или преднамеренного ядерного конфликта. Все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своей краткосрочной риторике и действиях и ликвидировать свои ядерные арсеналы, что является единственным надежным путем предотвращения ядерной эскалации», — считает Сандерс-Закре.
Она добавила, что на сегодняшний день риск применения ядерного оружия довольной высокий. Особенно, если брать в учет, что все государства, у которых есть ядерное оружие, создают новое, еще более опасное. При этом несколько государств, обладающих ядерным оружием, активно конфликтуют между собой.
По словам Сандерс-Закре, единственным способом, который мог бы гарантировать предотвращение ядерной эскалации и ядерной — это полная ликвидация ядерное оружие. Она считает, что именно договор о запрещении ядерного оружия может обеспечить путь к ликвидации ядерного оружия. Эксперт заключила, что все страны должны присоединиться к данному договору, для того чтобы добиваться полной отмены ядерного оружия.
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Элина Позднякова