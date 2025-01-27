В Германии новое антироссийское решение Польши назвали возмутительным «позором»

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Бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте назвал отказ Польши от приглашения России на мероприятия в честь 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау позором.
В своем заявлении в социальной сети X он подчеркнул, что именно Красная армия освободила лагерь, а Россия вынесла на себе основную тяжесть Второй мировой войны.
Мероприятия по случаю годовщины освобождения Аушвица пройдут в Освенциме в понедельник. На них ожидают делегации из десятков стран, однако представителей Москвы организаторы не пригласили.
Красная армия освободила концлагерь 27 января 1945 года. За годы его существования там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых 1,1 миллиона были евреями. Сегодня Аушвиц-Биркенау является одним из главных символов Холокоста.
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«И при этом Россия не приглашена на 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Это позор», — поделился Отте.
Мероприятия по случаю годовщины освобождения Аушвица пройдут в Освенциме в понедельник. На них ожидают делегации из десятков стран, однако представителей Москвы организаторы не пригласили.
Красная армия освободила концлагерь 27 января 1945 года. За годы его существования там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых 1,1 миллиона были евреями. Сегодня Аушвиц-Биркенау является одним из главных символов Холокоста.
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Мария Моисеева