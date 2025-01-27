В Белоруссии на выборах за Лукашенко проголосовали более 86% избирателей

Израиль представят на параде Победы в Москве 9 мая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посла еврейского государства в РФ Симону Гальперин. Она подчеркнула, что израильская сторона сохранит память о великом подвиге, который совершил русский народ в годы Великой Отечественной войны.