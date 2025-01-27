В Белоруссии на выборах за Лукашенко проголосовали более 86% избирателей

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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал уже 86,82 процента голосов на выборах главы государства. Об этом пишет Telegram-канал «БелТА».
Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко, республика сделала свой выбор, определив лидера на ближайший срок.
Согласно данным ЦИК, явка на выборах составила 85,7 процента. Глава МВД Беларуси Иван Кубраков заявил, что выборы прошли без инцидентов, и добавил, что ведомство не ожидает каких-либо проблем в последующем.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ЕС высказались о выборах в Белоруссии. Они не являются демократичными и свободными, заявила главный дипломат Европы Кая Каллас. В Брюсселе намерены сохранить ограничения в отношении Минска.
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Согласно данным ЦИК, явка на выборах составила 85,7 процента. Глава МВД Беларуси Иван Кубраков заявил, что выборы прошли без инцидентов, и добавил, что ведомство не ожидает каких-либо проблем в последующем.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ЕС высказались о выборах в Белоруссии. Они не являются демократичными и свободными, заявила главный дипломат Европы Кая Каллас. В Брюсселе намерены сохранить ограничения в отношении Минска.
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Мария Моисеева