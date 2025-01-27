Водитель сбил подростка в Хабаровском крае и скрылся

Фото: telegram-канал прокуратуры Хабаровского края
В Хабаровском крае ведется розыск водителя, сбившего 17-летнего подростка в поселке Циммермановка. Прокуратура региона сообщила в своем telegram-канале, что трагедия произошла в ночь на 26 января на улице Железнодорожной.
На молодого пешехода, находившегося на проезжей части, наехал неустановленный водитель. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Водитель скрылся с места происшествия, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.
Прокуратура Ульчского района контролирует расследование и проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
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«Также надзорным ведомством будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — пообещали в прокуратуре.Читайте также:
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Мария Моисеева