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Немецкие журналы Bild и Spiegel опубликовали оперативные планы Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. План предусматривает, что Россия выступит в качестве противника в военном конфликте.
Стратегия Германии предусматривает переброску 800 тысяч военнослужащих на восток из нидерландских, бельгийских и немецких портов в течение трех-шести месяцев. Кроме того, будет перевезено 200 тысяч автомобилей и тяжелой техники.
Предполагается, что часть дорог и инфраструктуры на территории Германии будет использоваться исключительно в военных целях, а проезд гражданских автомобилей будет запрещен. Важную роль в перемещении личного состава и техники играет автомагистраль А-2.
Основная задача Германии – снабжение группировки топливом, медикаментами и продовольствием.
Ранее, в июне, министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал жителей Германии готовиться к потенциальной военно к 2029 году.
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Предполагается, что часть дорог и инфраструктуры на территории Германии будет использоваться исключительно в военных целях, а проезд гражданских автомобилей будет запрещен. Важную роль в перемещении личного состава и техники играет автомагистраль А-2.
Основная задача Германии – снабжение группировки топливом, медикаментами и продовольствием.
Ранее, в июне, министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал жителей Германии готовиться к потенциальной военно к 2029 году.
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Александр Климов