Фото: сайт Бундестага
Член бундестага Йенс Шпан поднял вопрос о возможности заключения мирного договора между Россией и Украиной на саммите НАТО 24 марта 2022 года. Об этом говорится в парламентском запросе депутата к правительству, передает «Лента.ру».
«Какую позицию заняли федеральное правительство и федеральный канцлер Олаф Шольц, когда на встрече лидеров НАТО 24 марта 2022 года возник вопрос о возможном одобрении проекта мирного договора?» – задал вопрос Шпан.
Статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Баумана ответила, что федеральное правительство не комментирует содержание секретных переговоров с союзниками и партнерами Германии.
В 2023 году бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, полковник в отставке Энн Райт призналась в Совете Безопасности ООН, что Соединенные Штаты саботировали мирные установления между Россией и Украиной.
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Александр Климов