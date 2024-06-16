В Германии предложили помочь Украине с мобилизацией за счет украинских беженцев

Фото: istockphoto/OLGA RYAZANTSEVA
Секретарь Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Германии Торстен Фрай предложил лишить украинских беженцев социальных выплат для поддержки мобилизации в Украине. Об этом сообщает медиагруппа Funke.
Фрай считает, что текущие выплаты беженцам из Украины создают неверные стимулы. По его мнению, Киев нуждается не только в оружии, но и в солдатах, тогда как многие мужчины призывного возраста покинули страну.
Решение украинских властей прекратить консульские услуги для военнообязанных украинцев за границей, по его словам, не вернет их на родину, так как в Германии они получают достаточные социальные пособия.
Читайте также:
Суд Евросоюза оштрафовал Венгрию из-за беженцев
Названо число желающих вернуться на Украину беженцев
Норвегия может отправить Украине тысячу беженцев назад
Артем Кузьмин