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В Германии предложили помочь Украине с мобилизацией за счет украинских беженцев

16 июня 2024, 21:53
Фото: istockphoto/OLGA RYAZANTSEVA

Фото: istockphoto/OLGA RYAZANTSEVA

Секретарь Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Германии Торстен Фрай предложил лишить украинских беженцев социальных выплат для поддержки мобилизации в Украине. Об этом сообщает медиагруппа Funke.


Фрай считает, что текущие выплаты беженцам из Украины создают неверные стимулы. По его мнению, Киев нуждается не только в оружии, но и в солдатах, тогда как многие мужчины призывного возраста покинули страну.

Решение украинских властей прекратить консульские услуги для военнообязанных украинцев за границей, по его словам, не вернет их на родину, так как в Германии они получают достаточные социальные пособия.

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#киев
Байден застыл на сцене и не смог уйти оттуда самостоятельно
Обама вывел Байдена из ступора и за руку увел его со сцены в Лос-Анджелесе
16 июня 2024, 22:17

Фото: whitehouse.gov

Экс-президент США Барак Обама вывел за руку нынешнего президента Джо Байдена со сцены после встречи со сторонниками. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно видеозаписям из соцсетей, после завершения мероприятия с представителями Демократической партии в Лос-Анджелесе, оба политика вышли на сцену, чтобы попрощаться с гостями. Обама направился к выходу, в то время как Байден замер и не двигался. Тогда экс-президент взял его за руку, помогая ему выйти из ступора и увел его со сцены.

Ранее Байден также растерялся и застыл во время танца на мероприятии, приуроченном ко Дню освобождения рабов. Как писало издание Daily Mail, «глава государства как будто испытал короткое замыкание, в то время как остальные участники мероприятия продолжали веселиться под зажигательную музыку».

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В Минфине США не сочли воровством передачу Киеву доходов от активов России
16 июня 2024, 21:07

Фото: istock / SSV-Photo

Вашингтон считает, что использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева не является кражей. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телекомпании ABC.
Йеллен объяснила, что российские активы были заморожены и находятся на международной платформе Euroclear в Бельгии, поэтому говорить о краже неуместно.

«Российские инвестиции уже завершились, и теперь средства России хранятся в виде наличности, принося доход учреждению, на который Россия не имеет прав», — уточнила глава Минфина США.
Отвечая на вопрос журналистов о возможных юридических проблемах при передаче этих доходов Киеву, Йеллен уверенно заявила, что таких опасений нет. США и их союзники предоставят Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашен за счет этих средств.

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Зеленский дал понять, что хочет видеть Россию на втором саммите мира
Зеленский допустил присутствие России на второй мирной конференции по Украине
16 июня 2024, 18:59

Украинский лидер Владимир Зеленский дал понять, что рассматривает возможность участия РФ на втором саммите мира, который он ранее анонсировал. Об этом пишет «Страна.ua».
По словам Зеленского, если Россия будет присутствовать на втором саммите, то это будет означать, что она хочет мира и что страна решила закончить этот конфликт. Украинский президент отметил, что Киеву неважно, примет ли такое решение Москва самостоятельно или под давлением мирового сообщества.

Зеленский заключил, что для Украины важен исключительно результат — окончание войны.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».

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Часть стран не стала подписывать коммюнике по итогам конференции по Украине
Страны БРИКС отказались подписывать декларацию по итогам конференции по Украине
16 июня 2024, 15:15

Фото: iStock/alzay

Страны БРИКС, которые присутствовали на конференции по Украине в Швейцарии, отказались подписать совместное коммюнике по итогам переговоров. Информация следует из списка стран, подписавших это коммюнике.
В список государств, не подписавших соглашение вошли: Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Швейцария, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Всего в саммите приняли участие представители 92 государств, включая Украину.

Примечательно, что соглашение подписали 80 стран.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал проходящую конференцию «чистейшим сюрреализмом».

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#швейцария
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Норвегия выделит 103 миллиона долларов на ремонт энергетической системы Украины
16 июня 2024, 14:52

Фото: iStock/Derek Brumby

Норвегия решила выделить Украине сотни миллионов долларов на ремонт энергетической системы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.
Уточняется, что правительство Норвегии направят Киеву 103 миллиона долларов для восстановления энергетической системы и обеспечения электроснабжения до наступления холодов. По словам норвежского премьера Йонаса Гар Стере, государства активно контактируют по данному вопросу.

Согласно информации источника, 11,2 млн долларов пойдет на установление солнечных батарей в нескольких местах в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Запад выделил Украине помощи на 100 миллиардов долларов меньше, чем обещал изначально.

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#норвегия
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Премьер Нидерландов выступил за участие России в конференции по Украине
Премьер Нидерландов Рютте: РФ должна была участвовать в конференции по Украине
16 июня 2024, 14:50

Фото: iStock/stormwatch153

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказал мнение, что Россия должна была участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.
«Эта встреча отправляет мощный сигнал президенту РФ Владимиру Путину. Многие участники заявили, что Россия должна быть здесь, и я полностью с этим согласен», — сказал Рютте на конференции в Бюргенштоке, Швейцария. Трансляция мероприятия велась на его официальном сайте.
Рютте подчеркнул, что сообщение для России состоит в необходимости соблюдения законов и ценностей, которые важны для всех нас.

Конференция по Украине проводится 15-16 июня на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна, Швейцария.

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Канцлер ФРГ Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии
DPA: Шольц покинул конференцию по Украине в Швейцарии из-за встреч в Берлине
16 июня 2024, 14:39

Фото: сайт Кремля

Немецкий канцлер Олаф Шольц покинул швейцарскую конференцию по Украине в Бюргенштоке для проведения встреч в Германии. Об этом сообщает агентство DPA.
Уточняется, что политик уехал вслед за вице-президентом США Камалой Харрис по причине внутриполитической повестки. При этом источник не сообщил, какие именно встречи проведет Шольц в Берлине.

Ранее вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал проходящую конференцию «чистейшим сюрреализмом».

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Японский премьер пробыл на саммите по Украине 2,5 часа
16 июня 2024, 13:46

Фото: istock / Derek Brumby

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел около двух с половиной часов на конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу его визита.
Кисида прибыл в Бюргеншток около 17:00. Он выступил с речью перед фотосессией, которая началась в 19:00. В 19:30 он покинул конференцию и отправился в Цюрих, откуда в 21:07 вылетел в Токио. Спустя 13 часов его самолет приземлился в аэропорту Ханэда.

Ранее стало известно, что немецкий канцлер Олаф Шольц также покинул конференцию по Украине в Бюргенштоке, чтобы провести встречи в Германии.

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ЦАХАЛ вводит паузу в боевых действиях на юге сектора Газа в гуманитарных целях
16 июня 2024, 12:41

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ежедневно будет применять тактическую паузу в боевых действиях с 08:00 до 19:00 (совпадает с мск) в южной части сектора Газа в гуманитарных целях. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Отмечается, что речь идет о районе вдоль дороги, проходящей от КПП «Керем Шалом» к шоссе Салах ад-Дин и далее на север. При этом армия обороны Израиля будет сообщать о продолжении наступления.

Согласно информации источника, данное решение было принято совместно с ООН и иными международными организациями.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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