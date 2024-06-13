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Суд Евросоюза оштрафовал Венгрию из-за беженцев

Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 млн евро из-за беженцев
13 июня 2024, 14:33
Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

Суд Евросоюза оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро по обвинению в нарушении прав приема беженцев.
По данным пресс-службы ведомства, речь идет о серьезнейшем нарушении европейского права. За каждый день задержки Венгрии будут начислять миллион евро, добавили там.

Также Будапешт обвинили в подрыве солидарности между государствами сообщества и невыполнении европейских правовых стандартов.



Венгрия нарушает единство ЕС, не разрешая беженцам оставаться на территории страны.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля.

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#венгрия
#беженцы
#штраф
Политолог Коваленко объяснил низкий уровень саммита по Украине
13 июня 2024, 14:46

Фото: iStock/butenkow

Председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко заявил о низком уровне ожидаемого саммита по Украине.
Он отметил, что это мероприятие становится посмешищем, потому многие лидеры стран не хотят принимать в нём участия.

«Те несколько президентов, которые согласились приехать, это прибалтийские страны и иже с ними — это не уровень. Отправка непрофильных чиновников показывает отношение стран к этому мероприятию, это о многом говорит. Я прогнозирую, что саммит ждёт полный провал. Никакого полезного итогового документа не выйдет, и никакого продолжения он не будет иметь», — прокомментировал ситуацию в беседе с «Известиями» Коваленко.

В то же время даже в рядах министров и чиновников Украины не все считают себя истинными украинцами. Так, пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван раскрыл истинные взгляды отчима.

«Мы все тогда считались русскими, и плохого слова о России или Донбассе я от него никогда не слышал. Но украинцем он себя точно никогда не считал», — рассказал в беседе с RT Иван.

Ранее бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил о том, что конференцию в Швейцарии по теме украинского конфликта, где представлена только одна сторона, нельзя назвать мирной, а без России её проведение лишено всякого смысла.

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#страны
#министр
#саммит
#всу
#украина
#россия
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Британия внесла больше 40 новых позиций в список антироссийских санкций
13 июня 2024, 14:45

Фото: istockphoto/Leestat

Антироссийский список санкций расширила Великобритания. Об этом говорится в сообщении правительства Соединенного Королевства. Уточняется, что в перечень добавлены 40 новых пунктов, среди которых есть как физические, так и юридические лица.
В частности, Лондон ввел ограничительные меры в отношении Московской биржи. Также есть информация, что санкции коснулись российской страховой компании «Ингосстрах», Национального расчетного депозитария, «дочки» госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом-Арктик», Казанского казенного порохового завода «Русхимальянс», авиакомпании «Волга-Днепр» и других организаций, которые действуют на территории РФ.

Кроме того, Британия внесла в список ряд компаний Турции, Китая, Киргизии, Израиля и других стран. Все они находятся под санкциями якобы за сотрудничество с российской стороной.

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#мир
#великобритания
#санкции
#россия
#новости
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Посла Армении в Белоруссии вызвали в Ереван для консультаций
13 июня 2024, 14:15

Фото: iStock/Aoraee

Посол Армении в Белоруссии вызван в Ереван для консультаций. Об этом пишет News.am со ссылкой на пресс-секретаря армянского МИДа Ани Бадалян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президентом является Александр Лукашенко, и призвал белорусского лидера извиниться. Поводом стало заявление Лукашенко об участии в подготовке 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

Причины вызова не уточнялись.

Пашинян также заявил, что Армения выйдет из ОДКБ. Он объяснил, что страна планирует покинуть организацию из-за того, что предыдущие власти вступили в «союз-пузырь», который, как оказалось, не обеспечивает защиту страны.

После слов политика глава МИД Армении Арарат Мирзоян пояснил, что премьер-министр республики Никол Пашинян не говорил о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что речь идет не о немедленном выходе из организации, а о том, что республика сама решит, когда это сделать.

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#политика
#мид
#страны
#заявление
#армения
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Экс-премьер Словацкой Республики Чарногурский назвал Россию надеждой мира
13 июня 2024, 14:04

Фото: iStock/macky_ch

Бывший премьер-министр Словацкой Республики Ян Чарногурский заявил, что Россия в настоящее время является надеждой мира.
«Россия теперь является надеждой всего мира, потому что Россия защищает и сохраняет традиционные ценности, которые были когда-то европейскими ценностями, теперь они являются уже ценностями нового творящегося мира», — пояснил в беседе с RT Чарногурский.

До этого ВОЗ в своём докладе о «детерминантах неинфекционных заболеваний в Европе» назвала причины смерти 2,7 млн европейцев (24,5% от общей смертности). Как передают argumenti.ru, основными причинами смерти почти 3 млн граждан стали табак, алкоголь, пища глубокой переработки и ископаемое топливо.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко написала в своем блоге, что Россия — это государство, которое является альтернативой тупиковому пути Запада.

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#россия
#ценности
#воз
#государство
#политика
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МВД объявило в розыск блогера Макашенца*
13 июня 2024, 13:58

Фото: iStock/???? ??????

МВД объявило в розыск блогера и журналиста Александра Макашенца* в розыск. Такие данные появились в базы розыске на сайте ведомства.
«Александр Юрьевич Макашенец*, 28.04.1993. Разыскивается по статье УК», — такая информация значится в базе розыска МВД РФ.

Однако причина, по которой его объявили в розыск, не уточняется.

Макашенец проживает за границей и работает ведущим на YouTube-канале. 3 февраля 2023 года его внесли в реестр иноагентов.

Также 13 июня Министерство внутренних дел России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*, карточка с её фотографией появилась на сайте ведомства. В апреле Лазареву* проверяли на публичное оправдание терроризма после того, как в одном из интервью она заявила, что радуется атакам беспилотников на Москву.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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#информация
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#рф
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Песков: Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ
13 июня 2024, 13:24

Фото: сайт Кремля

Россия будет и далее работать с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Москва рассчитывает на продолжение взаимоотношений двух государств в русле партнерства и союзничества. Песков добавил, что в этом наверняка заинтересована и Армения.

Пресс-секретарь главы российского государства заключил, что каждая страна определяет собственные приоритеты.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна намерена выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Политик пояснил, что выход Армении планируется по причине того, что предыдущие власти вступили в «союз-пузырь», который не создает безопасность для государства.

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#москва
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#министр
#армения
#песков
#рф
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Пашинян сделал дерзкое заявление о Лукашенко
Пашинян: никогда не посещу Белоруссию, пока президентом является Лукашенко
13 июня 2024, 12:17

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президентом является Александр Лукашенко, и призвал белорусского лидера извиниться. Его слова передаёт портал Report.
«Я заявляю, что никогда не посещу Белоруссию, пока президентом Белоруссии является Лукашенко. И заявляю, что ни одно должностное лицо не посетит Белоруссию», — заявил Пашинян.

Он считает, что теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, однако для этого Белоруссия должна выйти из ОДКБ или же Лукашенко должен найти слова и принести армянскому народу свои извинения.

«Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке 44-й войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?» — подчеркнул Пашинян.

Однако он также отметил, что будет вынужден пойти на контакт с Лукашенко для обсуждения вопросов в формате ЕАЭС и СНГ.

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#белоруссия
#страны
#армения
#ес
#лукашенко
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Младший брат главы «Ахмата» получил генеральское звание
Младший брат командира «Ахмата» Алаудинова получил звание генерала
13 июня 2024, 12:02

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Родственник замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова получил генеральское звание. Об этом сам Алаудинов написал в Telegram-канале.
Уточняется, что речь идет о младшем брате командира «Ахмата». Он опубликовал снимок указа российского лидера Владимира Путина, в котором значится Абдула Алаудинов.

В указе говорится, что Абдуле Алаудинову присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Апти Алаудинов поздравил брата с присвоением звания, а также пожелал успехов.

Напомним, в апреле текущего года Апти Алаудинов был назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны.

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#минобороны
#рф
#награда
#владимир путин
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Politico: саммит G7 в Италии станет сборищем «шести хромых уток и Мелони»
13 июня 2024, 11:48

Фото: iStock/Bet_Noire

Саммит G7, который состоится в четверг в Италии, станет встречей слабых политиков, его вряд ли можно будет назвать демонстрацией западной мощи. Об этом сообщает Politico.
Согласно информации издания, участниками саммита станут «шесть хромых уток и [премьер-министр Италии] Джорджа Мелони». В настоящее время большая часть лидеров G7 сталкиваются с различными внутриполитическими проблемами и кризисами, в особенности из-за прошедших выборов в Европарламент, поскольку они отчаянно пытались удержать власть.

Отмечается, что единственным участником саммита, который занимает сильную позицию, стала глава правительства Италии Джорджа Мелони. В материале издания говорится, что на фоне высоких показателей, которые ее партия «Братья Италии» показала на последних выборах в Европарламент, она получила возможность сыграть решающую роль в модернизации политики ЕС.

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