Суд Евросоюза оштрафовал Венгрию из-за беженцев

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Суд Евросоюза оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро по обвинению в нарушении прав приема беженцев.
По данным пресс-службы ведомства, речь идет о серьезнейшем нарушении европейского права. За каждый день задержки Венгрии будут начислять миллион евро, добавили там.
Также Будапешт обвинили в подрыве солидарности между государствами сообщества и невыполнении европейских правовых стандартов.
Венгрия нарушает единство ЕС, не разрешая беженцам оставаться на территории страны.
Ранее сообщалось, что ЕС хочет ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля.
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Также Будапешт обвинили в подрыве солидарности между государствами сообщества и невыполнении европейских правовых стандартов.
Венгрия нарушает единство ЕС, не разрешая беженцам оставаться на территории страны.
Ранее сообщалось, что ЕС хочет ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля.
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Алёна Самарева