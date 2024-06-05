Названо число желающих вернуться на Украину беженцев

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Около трети беженцев собираются вернуться на Украину после завершения конфликта с Россией. Таковы результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Социологами были опрошены граждане Украины, имеющие близких родственников (родители, дети, супруги), покинувших страну после начала СВО. Из них 32% сообщили, что те вернутся только после завершения конфликта.
При этом 31% опрошенных заявил, что родственники возвращаться не собираются. Ещё 19% указали, что их близкие пока не приняли окончательное решение. У 9% разные родственники имеют разные платы. А 5% сообщили, что их близкие вернутся уже в ближайшее время.
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Анастасия Чинкова