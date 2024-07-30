В Германии предупредили о катастрофических последствиях размещения ракет США в ФРГ

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Депутат бундестага, сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али заявила, что разрешение властей Германии на размещение американских ракет на территории ФРГ увеличивает риски войны. Об этом сообщает Rheinische Post.
По ее словам, Шольцу не следовало принимать «столь далеко идущее решение, минуя парламент». Парламентарий подчеркнула, что немецкий кабмин ведет «очень опасную» политику, от которой надо отказаться.
Ранее глава российского государства Владимир Путин сообщил, что в случае развертывания американских ракет в Германии Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности.
Напомним, в Минобороны США заявляли, что в 2026 году начнут размещать на территории ФРГ дальнобойные ударные системы, значительно превосходящие те орудия, что уже имеются в европейских странах.
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Ранее глава российского государства Владимир Путин сообщил, что в случае развертывания американских ракет в Германии Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности.
Напомним, в Минобороны США заявляли, что в 2026 году начнут размещать на территории ФРГ дальнобойные ударные системы, значительно превосходящие те орудия, что уже имеются в европейских странах.
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Екатерина Коршунова