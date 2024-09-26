В Германии призвали восстановить подорванные «Северные потоки»

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Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2»были взорваны врагами энергетического суверенитета Германии. Их необходимо восстановить, после чего обеспечить их безопасность, заявил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в соцсети Х.
Он подчеркнул, что в четверг, 26 сентября, исполнилось два года с момента совершения теракта на объектах. Этот случай «перерезал артерию немецкой промышленности», в связи с чем партия требует продолжения расследования и наказания всех причастных к этим подрывам.
Крупалла сделал особый акцент на том, что «Северные потоки» необходимо отремонтировать и вновь запустить, а также обеспечить их безопасность, чтобы не допустить повторения этой ситуации.
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Анастасия Чинкова