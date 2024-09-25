Германия сообщила о новых ордерах на арест по делу о теракте на «Северных потоках»

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Несколько ордеров на арест выдано в ходе расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге в преддверии годовщины атак.
Он в очередной раз подчеркнул, что расследованием этих инцидентов занимается генпрокуратура Германии. В рамках проведения расследования были выданы ещё два ордера на арест. После этого состоится процесс, а затем будет вынесен приговор.
Ранее сообщалось лишь об одном аресте по этому делу. Его выдали гражданину Украины, который якобы успел оперативно покинуть сначала Германию, а затем Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий обнародовало фотографию, по которой удалось выяснить личность этого человека. Им оказался дайвер из Киева Владимир Журавлёв. Есть информация, что у него в сообщниках была супружеская пара.
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Анастасия Чинкова