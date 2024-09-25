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Германия сообщила о новых ордерах на арест по делу о теракте на «Северных потоках»

В ФРГ к годовщине теракта на «Северных потоках» сообщили об ордерах на арест
25 сентября 2024, 16:15
Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Несколько ордеров на арест выдано в ходе расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге в преддверии годовщины атак.


Он в очередной раз подчеркнул, что расследованием этих инцидентов занимается генпрокуратура Германии. В рамках проведения расследования были выданы ещё два ордера на арест. После этого состоится процесс, а затем будет вынесен приговор.

Ранее сообщалось лишь об одном аресте по этому делу. Его выдали гражданину Украины, который якобы успел оперативно покинуть сначала Германию, а затем Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий обнародовало фотографию, по которой удалось выяснить личность этого человека. Им оказался дайвер из Киева Владимир Журавлёв. Есть информация, что у него в сообщниках была супружеская пара.

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#германия
#суд
#арест
#северный поток
#расследование
Путин поручил кабмину подготовить план продвижения российских товаров за рубежом
Путин поручил правительству создать план продвижения товаров за рубежом
25 сентября 2024, 16:31

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российскому экспортному центру (РЭЦ) подготовить план действий по продвижению российских товаров за рубежом, используя опыт РЭЦ по формированию позитивного образа отечественных брендов.
Глава государства напомнил, что РЭЦ реализует специальную программу «Сделано в России», которая позволяет формировать позитивный образ российских брендов за рубежом. Эту практику, предложил Путин, необходимо масштабировать. В связи с этим правительству России и Центру было дано соответствующее поручение.

Президент отметил, что российские товары, в первую очередь, промышленные, должны быть не просто узнаваемы, но и доступны для покупателей из других стран.

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#владимир путин
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#поручение
#товары
#экспорт
#россия
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Глава Одинцовского округа Иванов осмотрел автогородок у звенигородской школы
25 сентября 2024, 16:09

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел после благоустройства в Звенигороде территорию школы №2 им. Героя Советского Союза М.А. Пронина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Благоустройство проводили в рамках масштабного капремонта, который проходил по президентской программе «Модернизация системы общего образования». У школы полностью обновили стадион и обустроили автогородок. Теперь школьники смогут на практике изучать правила дорожного движения.
«Ребятам рассказывают о правилах поведения вблизи проезжей части – например, как правильно переходить дорогу по «зебре», что означают сигналы светофора и дорожная разметка. Дорожные знаки – мобильные, их можно переносить и моделировать конкретную дорожную ситуацию, – отметил Иванов.
Он напомнил, что на прошлой встрече с жителями договорились задействовать для развития спортивного ядра свободные участки с торцов футбольного поля. После беседы с родителями, учителями и ученикам решили создать площадку для сдачи норм ГТО. Оборудование уже закуплено, монтаж планируют завершить до 7 октября этого года.

В администрации добавили, что масштабный капремонт звенигородской школы №2 им. Героя Советского Союза М.А. Пронина включал замену инженерных коммуникаций, обновление фасадов и крыши здания, полную отделку внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Площадь образовательного учреждения превышает 2,5 тыс. кв. метров.

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#подмосковье
#московская область
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ВВС Азербайджана получили закупленные у Пакистана истребители JF-17C
25 сентября 2024, 15:57

Фото: iStock/Mike-Hon

ВВС Азербайджана получили закупленные у Пакистана истребители JF-17C (Block-III). Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.
В начале этого года пакистанские СМИ анонсировали планируемую Азербайджаном закупку этого типа истребителей. Сумма сделки составила 1,6 миллиарда долларов.

В среду в аэропорт имени Гейдара Алиева прибыла партия многоцелевых самолетов JF-17C (Block-III). Там они были представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Отмечается, что эти истребители был разработаны специалистами из Пакистана в сотрудничестве с китайской авиационной корпорацией «Чэнду». Эти самолёты способны летать и выполнять боевые задачи в дневное и ночное время. Они могут одновременно нести восемь ракет разных типов, а также оснащены системой электронной защиты и современными радарами.

Уточняется, что они уже были внесены в арсенал ВВС Азербайджана.

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#аэропорт
#самолёты
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США и НАТО не хотят членства Украины в альянсе, заявил Эрдоган
25 сентября 2024, 14:54

Фото: сайт Кремля

США и ряд членов НАТО не хотят, чтобы Украина вошла в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NBC.
Турецкий лидер отметил, что многие участники НАТО, прежде всего, США, не хотят, чтобы Украина входила в блок. Чтобы принять соответствующее решение необходимо прислушаться ко всем участникам Альянса, поэтому, исходя из этих реалий, это не тот вопрос, который «надо принимать с волнением».

Ранее Эрдоган в ходе беседы с Зеленским заявил, что Анкара будет предпринимать необходимые усилия для завершения конфликта, а также возобновления зерновой сделки.

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#оон
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«Фатальная ошибка»: Песков прокомментировал слова Зеленского о принуждении РФ к миру
Песков назвал слова Зеленского о принуждении РФ к миру фатальной ошибкой
25 сентября 2024, 14:05

Фото: сайт Кремля

Позиция президента Украины Владимира Зеленского о «принуждении России к миру» является фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для Киева. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в ходе выступления на заседании Совбеза ООН Зеленский раскритиковал тех политиков, которые хотят говорить с Путиным по вопросу завершения конфликта. Он снова призвал воспользоваться для решения проблемы его «формулой мира». После он призвал подготовить второй саммит мира по Украине, на который пригласил Китай и другие азиатские страны, Бразилию, США и страны Латинской Америки.

Песков заявил, что призыв Зеленского о принуждении России к миру является фатальной ошибкой и глубочайшим заблуждением, которые без сомнения будут иметь последствия для киевских властей.

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На Украине раскрыли степень зависимости от Запада
Умеров: Украина более чем на 80% зависит от военной помощи Запада
25 сентября 2024, 13:50

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина более чем на 80% зависит от военной помощи западных союзников. С таким заявлением выступил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью. изданию LB.ua.
Раскрыв степень зависимости ВСУ от союзников, политик подчеркнул, что оказываемая помощь является основой военного потенциала Украины. Также он добавил, что киевские власти поддерживают сотрудничество с НАТО и Евросоюзом, а также десятками других государств в рамках двусторонних соглашений.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украине придёт конец, если Запад прекратит оказывать стране помощь. После она добавила, что Берлин продолжит поддерживать Киев.

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#запад
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Песков отверг обвинения в якобы нарушении Устава ООН
25 сентября 2024, 13:25

Фото: сайт Кремля

Россия не согласна с обвинениями в свой адрес о якобы нарушении Устава ООН. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он заявил, что Москва неоднократно заявляла, что не согласна с такой позицией, которую пытается продвинуть Запад. Россия действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами, прописанными в международном праве, защищая свои законные интересы.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что действия России якобы нарушают Устав ООН и разрушают будущее организации.

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#великобритания
#нарушение
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Участник СВО и программы «Время героев» возглавил городскую думу Нижнего Новгорода
Участник программы «Время героев» Чинцов стал главой думы Нижнего Новгорода
25 сентября 2024, 13:01

Фото: медиасток.рф

Участник программы «Время героев» Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в Telegram-канале программы обучения для бойцов и ветеранов СВО.
Отмечается, что такое решение было принято депутатами в ходе первого заседания городской думы в среду, 25 сентября. На прошедших в сентябре выборах Чинцов с большим отрывом от конкурентов одержал победу по одномандатному округу №30 в Советском районе.

Чинцов прокомментировал своё назначение на пост главы городской думы. Он подчеркнул, что это огромная ответственность, но он готов вместе с командой депутатов работать на благо Нижнего Новгорода. Сейчас он уже многое узнал о работе, но ещё немало предстоит в ходе выполнения обязанностей.

Изначально Чинцов строил военную карьеру. С 2022 года он был начальником разведки – замначальника штаба по разведке танковой армии. За всё время службы он был трижды удостоен ордена Мужества, получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другие награды.

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#пост
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Кто главный: политолог указал на соперничество Украины и Польши и важное решение США
Политолог Жарихин: Украина и Польша ждут решения США о том, кто из них главный
25 сентября 2024, 12:38

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Отношения между Украиной и Польшей зависят от решения США по поводу того, кто из них главный. Об этом заявил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, слова которого приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что отношения Киева и Варшавы носят, скорее, «ревностный» характер. Страны, по его словам, ревнуют друг друга к США и пытаются получить статус «любимой жены». Однако серьёзных столкновений внутри этого «гарема» вряд ли стоит ждать.

Жарихин также добавил, что Польша просчиталась, полагая, что США будут управлять Украиной с её помощью, а самостоятельно.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киеву следует учитывать своё прошлое в годы Второй мировой войны, в том числе коллаборационизм с нацистской Германией и участие в Холокосте.

Также он подчеркнул важность заинтересованности Украины во взаимопонимании с Польшей во всех вопросах, включая исторические.

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