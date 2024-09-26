Посол Нечаев: Версия о подрыве СП водолазами выполняет развлекательную функцию

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Цель, которую преследуют СМИ, распространяя информацию о подрыве газопроводов «Северный поток» командой ныряльщиков — отвлечь внимание публики от настоящих причин диверсии. Такая история носит скорее развлекательный характер.
Об этом в разговоре с РБК заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Он напомнил, что, согласно предлагаемой версии, некая бригада ныряльщиков с неизвестной шхуны разместила огромное количество взрывчатки на огромной глубине и полностью взорвала газопровод.
По его мнению, цель таких вбросов, появляющихся в прессе, может заключаться в попытках скрыть нанесённый Германии материальный ущерб, а стоять за этой дезинформацией могут конкретные заинтересованные лица. Нечаев предложил вспомнить, кто сейчас поставляет в ФРГ сжиженный природный газ по завышенным ценам и поразмышлять над взрывами на газопроводах в том разрезе.
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«В такую историю верится с трудом. Она может скорее развлечь, чем убедить в правдивости», — подчеркнул российский дипломат.
По его мнению, цель таких вбросов, появляющихся в прессе, может заключаться в попытках скрыть нанесённый Германии материальный ущерб, а стоять за этой дезинформацией могут конкретные заинтересованные лица. Нечаев предложил вспомнить, кто сейчас поставляет в ФРГ сжиженный природный газ по завышенным ценам и поразмышлять над взрывами на газопроводах в том разрезе.
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Александр Бойцов