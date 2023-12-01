В Германии раскрыли, что станет с Европой при вооруженном конфликте с Россией

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В случае конфликта с Россией Европа рискует быть «смытой», подобно тому, как Священная Римская империя была разрушена Наполеоном. Такое заявление сделал профессор военной истории Потсдамского университета Зёнке Нейтцель. Его слова передает The Times.
В рамках конференции высокого уровня по обороне, состоявшейся в Берлине, ряд немецких генералов высказали мнение, что НАТО, вероятно, не сможет выиграть «первую битву» в случае агрессии России на Востоке Европы, так как не сможет оперативно переправить достаточное количество войск и техники.
По его словам, европейская логистика является «кошмаром», подчеркнув, что Германии потребуется не менее 15 лет, чтобы подготовиться к войне.
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По его словам, европейская логистика является «кошмаром», подчеркнув, что Германии потребуется не менее 15 лет, чтобы подготовиться к войне.
«Совершенно ясно: если наши вооруженные силы собираются воевать, они погибнут без беспилотников, без противовоздушной обороны, без достаточного снабжения», – уверен Нейтцель.
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Элина Позднякова