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В Германии раскрыли план поставок Украине системы ПВО IRIS-T

Глава Diehl Defence Раух: Украина скоро получит еще несколько систем ПВО IRIS-T
18 апреля 2024, 15:42
Фото: iStock/PavelRodimov

Фото: iStock/PavelRodimov

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Германия направит Украине несколько систем ПВО IRIS-T до конца текущего года. Об этом сообщил руководитель немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence Гельмут Раух в интервью немецкой газете Bild.
По его словам, три немецкие системы ПВО уже находятся на Украине, а следующая поставка запланирована на ближайшее время.

«Еще несколько будут поставлены в этом году. Следующая будет поставлена через несколько недель», — заявил Раух.


Отмечается, что глава оборонно-промышленной компании в настоящее время находится в составе делегации вице-канцлера Германии Роберта Хабека в Киеве. Визит ранее не был анонсирован.

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ЕСПЧ решил не пускать Киркорова в Литву
ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет въезжать в Литву
18 апреля 2024, 16:48

Фото: iStock/busra İspir

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова, касающуюся запрета на въезд артиста в Литву. Об этом сообщает в своем Telegram-канале РИА Новости.
Причиной отказа стало то, что артист открыто поддерживал действия России в Крыму. Он называл себя «представителем Владимира Путина на сцене».

Ранее артист приехал в больницу Горловки в ДНР и выступил перед ранеными участниками спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#киркоров
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Американский политик Флурнуа: РФ может взять Киев при отсутствии помощи США
18 апреля 2024, 16:09

Фото: istockphoto/ValleraTo

Киеву может угрожать реальная военная опасность со стороны российских войск. Он может быть взят частями ВС РФ в случае, если США не возобновят военную и финансовую помощь Украине.
Об этом заявила американский политик, бывший заместитель министра обороны США Мишель Флурнуа. По её словам, которые передаёт издание The Hill, люди говорят о линии противостояния российских и украинских войск как о некоей замороженной линии, но это совсем не так. Если Украина не получит помощь в самое ближайшее время, российские войска смогут занять новые территории, и может дойти даже до того, что армия России снова начнёт угрожать Киеву, считает политик.

Палата представителей США после долгих откладываний и проволочек планирует на этой неделе проголосовать за выделение военной помощи Украине и Израилю. Однако остается неясным, насколько республиканские инициативы устроят демократов. Они, как и Белый дом, выступают за утверждение собственного законопроекта на сумму 95 миллиардов долларов.

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Tagesschau: Переговоры Шольца с лидером КНР Си Цзиньпином закончились провалом
18 апреля 2024, 15:47

Фото: сайт Кремля

Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай не увенчался успехом. Ему не удалось убедить председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии.
Об этом сообщает портал Tagesschau, входящий в медиагруппу ARD. Китайский лидер тепло встретил Шольца, отметив, что весна — удачное время для его визита, так как в это время года всё просыпается к жизни. Однако после цветистых приветствий переговоры пошли трудно, отмечается в публикации. Канцлеру ФРГ не удалось склонить Си Цзиньпина принять участие в конференции по Украине.

Шольц выразил надежду, что прошедшая встреча заложила «камень в основание фундамента» для последующих обсуждений, однако признал, что в настоящий момент добиться прогресса по украинскому вопросу не удалось. То же самое касается и проблемы Ближнего Востока, отмечается в материале. Китай поддерживает хорошие отношения с Ираном и арабскими странами и скорее склоняется к Палестине в конфликте с Израилем. Переговоры по Украине и Ближнему Востоку не увенчались для Шольца успехом, резюмируют авторы статьи.

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Эстония пригрозила атаками на российские города в случае нападения
18 апреля 2024, 15:21

Фото: istockphoto/Racide

Эстония будет атаковать российские города в случае, если Россия на неё нападёт. Об этом заявил командующий Силами обороны прибалтийской республики Мартин Херем.
В интервью порталу Delfi он сообщил, что у него нет никаких сомнений, что в настоящее время Россия готовится к войне. Эстонский военный не исключает агрессию против государств Балтии со стороны РФ. Херем заявил, что если Россия нападёт на Эстонию, то могучие эстонские Силы обороны «разнесут инфраструктуру» в Ивангороде, Печорах и других российских городах. В окончательной победе эстонский военный абсолютно уверен.

По его мнению, целью России будет не победа, а создание в регионе напряжённости, которую можно будет использовать в дальнейшем. Херем считает очень важной подготовку достаточного количества убежищ на случай конфликта. Можно вспомнить, что Херем ещё в 2023 году призывал НАТО усилить военное присутствие в стране при малейших признаках угрозы со стороны России.

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#эстония
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Bild: МИД ФРГ вызвал посла РФ из-за задержания подозреваемых в шпионаже
18 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/klenger

Глава МИД Германии Анналена Бербок вызвала посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с задержанием двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, пишет Газета Bild.
Как утверждает глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, органы безопасности страны предотвратили возможные взрывы, которые были направлены на то, чтобы подорвать военную помощь Украине.

Она подчеркнула, что ФРГ продолжит оказывать массированную поддержку Украине «и не даст себя запугать».

Генпрокуратура ФРГ задержала двух мужчин по подозрению в ведении тайной агентурной деятельности в пользу РФ в четверг. Ведомство называет их «германо-российскими гражданами».

Мужчины подозреваются в работе на иностранную спецслужбу. Задержанные якобы должны были служить подрыву усилий Германии по военной поддержке Украины.

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#задержание
#посол
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В Кремле объяснили, почему Путин отчитал губернатора Моора
Песков: Путин раскритиковал Моора за неуважительное отношение к людям
18 апреля 2024, 14:39

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава государства сделал замечание губернатору Тюменской области за то, что последний неуважительно высказался о жителях региона.
Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор назвал жителей региона «упертыми», так как они отказались эвакуироваться из-за паводка. Владимир Путин сделал замечание главе региона и подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы люди, которые переживают за свое имущество, поверили, что его сохранность будет обеспечена.

Спикер Кремля отметил, что Владимир Путин всегда очень внимательно относится к людям и требует от представителей власти такого же отношения.

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#песков
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«Неограниченное расстояние»: в США разрабатывают секретное оружие против России
TWZ: в США представили подводный дрон с неограниченной автономностью Manta Ray
18 апреля 2024, 14:25

Фото: iStock/bbsferrari

В США приступили к разработке первого прототипа подводного дрона Manta Ray, производством которого занимается компания Northrop Grumman, пишет The War Zone.
Прототип предназначен для выполнения боевых задач в условиях, в которых не могут работать люди.

Испытания дрона запланированы на 2024 год.

По информации издания, дрон сможет преодолевать неограниченные расстояния. Кроме того, он будет полностью автономным. Энергосберегающие компоненты позволят дрону «питаться» самостоятельно. Предполагается, что устройство сможет преобразовывать температурный градиент в электричество.
Журналисты предположили, что оборудование будет использоваться для разведки, поиска мин и подводного картографирования.

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#оборудование
#сша
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В Кремле назвали незаконным арест во Франции виллы бизнесмена из РФ
Песков: французские власти подрывают основы своей правовой системы
18 апреля 2024, 14:24

Фото: сайт Кремля

Накладывая арест на собственность россиян, власти Франции подрывают основы собственной правовой системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, любое посягательство на частную собственность априори является незаконным. Так он прокомментировал публикации французских СМИ об аресте виллы, которая принадлежит одному из российских бизнесменов.

Песков подчеркнул, что Россия неоднократно сообщала о своей позиции на этот счет, и с тех пор ничего не изменилось.

От дальнейших комментариев представитель Кремля отказался, заявив, что вопросы, связанные с частной собственностью российских граждан, — это не совсем прерогатива Кремля.

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#франция
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Украинский премьер Шмыгаль пригрозил США третьей мировой войной
18 апреля 2024, 14:06

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль попытался запугать американское правительство третьей мировой войной. По его словам, такой исход возможен, если США не окажут Украине финансовую и военную поддержку в объёме, необходимом для противостояния с Россией.
Если Украина проиграет, то глобальная система безопасности во всём мире будет разрушена, повсеместно будут вспыхивать небольшие конфликты, которые способны привести к третьей мировой войне, передаёт BBC слова главы украинского правительства. Помощь со стороны США необходима в целях сохранения общемировой стабильности и безопасности, заключил Шмыгаль.

Ранее бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что третья мировая война уже идёт. По мнению разведчика, США ведут её чужими руками через Израиль и Украину.

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