В Германии раскрыли план поставок Украине системы ПВО IRIS-T

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Германия направит Украине несколько систем ПВО IRIS-T до конца текущего года. Об этом сообщил руководитель немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence Гельмут Раух в интервью немецкой газете Bild.
По его словам, три немецкие системы ПВО уже находятся на Украине, а следующая поставка запланирована на ближайшее время.
Отмечается, что глава оборонно-промышленной компании в настоящее время находится в составе делегации вице-канцлера Германии Роберта Хабека в Киеве. Визит ранее не был анонсирован.
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«Еще несколько будут поставлены в этом году. Следующая будет поставлена через несколько недель», — заявил Раух.
Отмечается, что глава оборонно-промышленной компании в настоящее время находится в составе делегации вице-канцлера Германии Роберта Хабека в Киеве. Визит ранее не был анонсирован.
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Анастасия Хохлова