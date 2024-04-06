На Украине заявили, что Германия и США не желают принимать страну в НАТО

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Вашингтон и Берлин выступают против членства Киева в НАТО. Две западные страны не хотят принимать Украину в НАТО, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада», сообщает газета «Страна» через свой Telegram-канал.
«Формат приглашения предложила сама Украина как юридическую гарантию вступления в НАТО. Оно есть в повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение, кроме двух», – рассказала Стефанишина.
По словам Стефанишиной, после того как эта информация стала достоянием общественности, США и Германия попытались привлечь внимание к другим странам, которые скептически относятся к решению Украины пригласить НАТО. К таким государствам относятся Венгрия и Словакия.
«Но ключевая позиция этих двух стран», – подчеркнула украинский политик.
По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Вашингтон и Берлин теперь решили выступить против членства Украины в НАТО.
Ранее американский профессор Джон Миршаймер призвал Украину занять нейтральную позицию и приостановить всякое сотрудничество с НАТО. Он также подчеркнул, что экономическая и военная помощь Украине должна быть приостановлена.
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Александр Климов