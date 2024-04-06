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На Украине заявили, что Германия и США не желают принимать страну в НАТО

Стефанишина: Против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия
06 апреля 2024, 01:04
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Вашингтон и Берлин выступают против членства Киева в НАТО. Две западные страны не хотят принимать Украину в НАТО, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада», сообщает газета «Страна» через свой Telegram-канал.
«Формат приглашения предложила сама Украина как юридическую гарантию вступления в НАТО. Оно есть в повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение, кроме двух», – рассказала Стефанишина.

По словам Стефанишиной, после того как эта информация стала достоянием общественности, США и Германия попытались привлечь внимание к другим странам, которые скептически относятся к решению Украины пригласить НАТО. К таким государствам относятся Венгрия и Словакия.



«Но ключевая позиция этих двух стран», – подчеркнула украинский политик.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Вашингтон и Берлин теперь решили выступить против членства Украины в НАТО.

Ранее американский профессор Джон Миршаймер призвал Украину занять нейтральную позицию и приостановить всякое сотрудничество с НАТО. Он также подчеркнул, что экономическая и военная помощь Украине должна быть приостановлена.

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#сша
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Граждане Таджикистана больше не смогу въехать на территорию страны, заявил Эрдоган
06 апреля 2024, 00:48

Фото: iStock/naumoid

Граждане Таджикистана больше не смогут въезжать в Турцию без виз, сообщается в указе, опубликованном в официальном вестнике Resmi Gazete.
В указе, подписанном президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, говорится, что принято «решение отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию» по общегражданским паспортам.

Причины такого решения не уточняются.

Ранее двое мужчин, обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», посещали Стамбул в период с января по март и останавливались в одном из отелей.

После этого газета Hurriyet заявила, что Турция тщательно изучала данные по нападавшим в «Крокус Сити Холле».

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#крокус сити холл
#турция
#реджеп тайип эрдоган
#указ
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«Кощунство»: МИД о материале Foreign Policy про теракт в «Крокусе»
МИД России: Материал Foreign Policy о теракте в «Крокусе» – кощунство
06 апреля 2024, 00:36

Фото: iStock/vlad_karavaev

Министерство иностранных дел России назвало кощунственными материалы Foreign Policy о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщается в заявлении сайте внешнеполитического ведомства.
По мнению министерства, издание содержит статьи, спекулирующие на теме отношений между народами России, оправдывающие украинских чиновников и дискредитирующие российские правоохранительные органы и специальные службы.

«Подобное поведение авторов издания недопустимо, а ссылки на свободу слова и выражения мнений неприемлемы, когда речь идет о личной трагедии сотен людей, безвинно пострадавших от рук террористов», – заявили в МИД.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

Ранее МИД России заявил, что Запад склоняет Армению к выходу из ЕАЭС и ОДКБ.

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#крокус сити холл
#мид рф
#теракт
#россия
#украина
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Зеленский назначил нового замкомандующего Нагвардией
06 апреля 2024, 00:22

Владимир Зеленский назначаил Владимира Гордийчука новым заместителем командующего Национальной гвардией, сообщается в указе, опубликованном на сайте президента.
«Назначить Гордийчука Владимира Ивановича заместителем командующего Национальной гвардии Украины», – сказано в документе.

До этого Владимир Гордийчук был начальником Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины. Он также принимал участие в боевых действиях в Донбассе, за что был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский уволил своего советника и первого помощника Сергея Шефира. Незадолго до этого с должности посла Украины в Молдавии был уволен Марк Шевченко.

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#украина
#владимир зеленский
#донбасс
#увольнение
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Раскрыты планы Ирана атаковать Израиль
CBS News: Иран планирует масштабную атаку на Израиль в ближайшее время
05 апреля 2024, 23:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Иран планирует масштабную атаку на Израиль в ближайшие несколько дней, передает телеканал CBS News.
По данным телеканала, Израиль и США считают, что Иран стремится отомстить за израильскую бомбардировку своего консульства в Сирии и планирует ответный удар. Он будет нанесен баллистическими и крылатыми ракетами, а также роем беспилотников.

Атака, вероятно, состоится до окончания Рамадана на следующей неделе, сообщает издание.

Ранее «Радио 1» сообщало, что США передали Ирану просьбу воздержаться от обстрелов американских объектов.

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#израиль
#сша
#ракетный удар
#сирия
#посольство
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«Несет реальные риски»: Сенатор Ковитиди об объединении Молдавии и Румынии
Сенатор Ковитиди: Идея объединения Молдавии и Румынии несет реальные риски
05 апреля 2024, 23:29

Фото: iStock/ butenkow

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди осудила предложение об объединении Молдавии и Румынии, передает РИА Новости.
По ее словам, идея румынского премьер-министра Марвела Чолаку о поддержке идеи объединения выглядит как провокация и несет реальные риски. Она напомнила, что в феврале 2014 года жители Гагаузии проголосовали за самоопределение и вступление в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.

Сенатор также отметила, что подавляющее большинство жителей автономии проголосовало против вступления Молдавии в ЕС.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Молдавии признали флаг Российской империи символом экстремизма.

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#румыния
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На Украине предложили закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии
Шмыгаль: Необходимо закрыть небо ЕС для туристов из России и Белоруссии
05 апреля 2024, 23:19

Фото: iStock/Sitikka

Украина предложила запретить авиационный транзит в Россию и Беларусь, чтобы российский бизнес и туристы «не могли комфортно использовать небо Европейского Союза». Такое предложение, озвученное премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, было опубликовано информационным агентством УНИАН в Telegram-канале.
«Небо ЕС закрыто для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России», – уточнил премьер в эфире украинского телемарафона.

Премьер-министр Шмыгаль пояснил, что такой шаг создаст проблемы в сфере логистики для Москвы, сделает ее более дорогой и дискомортной. Премьер-министр пообещал, что Киев будет настаивать на введении этих санкций, и выразил уверенность, что предложение будет поддержано Литвой, Эстонией и Латвией.

Ранее «Радио 1» сообщало, что турецкая компания Southwind отменила полеты из-за связи авиакомпании с Россией.

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#латвия
#эстония
#россия
#белоруссия
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#евросоюз
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Эрдоган собирается обсудить с Байденом риски из-за ситуации с Украиной
05 апреля 2024, 22:54

Фото: Istockphoto / rarrarorro

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом в ходе майского визита в США риски, вызванные ситуацией на Украине. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, сделанное им в Брюсселе.
«По словам Фидана, в ходе двусторонней встречи в Брюсселе он и его американский коллега Энтони Блинкен затронули визит президента Эрдогана в США по приглашению Байдена. Фидан заявил, что вопрос Украины также будет включён в повестку дня, отметив, что «эта война касается Турции». Наш президент продолжит привлекать внимание к этой проблеме», – отмечает информагентство.
Ранее сообщалось, что визит Эрдогана в Соединённые Штаты запланирован на 9 мая.

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#россия
#украина
#сша
#джозеф байден
#реджеп тайип эрдоган
#турция
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Киевский политолог Карасёв уличил НАТО в попытке защититься от России руками украинцев
05 апреля 2024, 22:34

Фото: Istockphoto / Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг случайно проговорился об истинных целях альянса в отношении Украины. С таким заявлением выступил киевский политолог Вадим Карасёв.
Ранее Столтенберг сообщил, что боевые действия на украинской территории отвечают интересам НАТО, так как обеспечивают безопасность стран военного блока.
«И это называется новой стратегией НАТО по сдерживанию России руками и жизнями украинцев. Мы так не договаривались», – возмутился Карасёв в интервью Youtube-каналу «Вышка», фрагмент которого приводит РИА Новости.
По словам политолога, Украина надеялась на полноценное членство в альянсе, который должен был обеспечить ей безопасность.
«Теперь же получается, что для спасения НАТО от военной машины России Украина должна защищать альянс руками и жизнями своих солдат», – уверен аналитик.
Как отметил Карасёв, Североатлантический альянс во главе со Столтенбергом уготовал Украине роль сдерживающего фактора для спокойной жизни членов самого блока.

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#нато
#россия
#украина
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МИД России: Запад склоняет Армению к выходу из ЕАЭС и ОДКБ
05 апреля 2024, 22:06

Фото: Istockphoto / Dymax

США и Европейский союз добиваются выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза, а также вывода из страны российских пограничников. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Как указали на Смоленской площади, Вашингтон и Брюссель хотят выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников. Во внешнеполитическом ведомстве призвали Ереван не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути из-за угрозы безопасности, проблем в экономике и оттока населения.

Там назвали недавнюю встречу премьера Армении Никола Пашиняна с представителями Соединенных Штатов и ЕС попыткой Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией прошло 5 апреля в Брюсселе.

В последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. В феврале Пашинян объявил о приостановке членства Армении в ОДКБ. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики не был выполнен.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала эти заявления оскорбительными.

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#мид рф
#россия
#армения
#сша
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