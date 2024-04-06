На Украине заявили, что Германия и США не желают принимать страну в НАТО

Вашингтон и Берлин выступают против членства Киева в НАТО. Две западные страны не хотят принимать Украину в НАТО, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада», сообщает газета «Страна» через свой Telegram-канал.