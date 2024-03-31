Spiegel: Германия приостанавливает выпуск ракет Taurus

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Немецкая оборонная компания MBDA планирует приостановить производство крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает издание Spiegel.
Такая мера была принята в связи с отсутствием в данный момент государственного заказа на данное вооружение.
Директор компании Томас Готтшильд отметил, что для оборонной отрасли приостановка производства крайне не проста. Помимо MBDA остановить работу вынуждены и предприятия основных поставщиков компании.
Также Готтшильд отметил необходимость поставки ракет Taurus на Украину, поскольку в нынешней ситуации это было бы важным дополнительным вкладом. При этом, по его словам, это является исключительно политическим решением.
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Директор компании Томас Готтшильд отметил, что для оборонной отрасли приостановка производства крайне не проста. Помимо MBDA остановить работу вынуждены и предприятия основных поставщиков компании.
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Анастасия Чинкова