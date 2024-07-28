Президент Украины Владимир Зеленский желает обострить конфликт между Россией и НАТО, чтобы остаться у власти. Этот план раскрыл бывший генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью порталу NachDenkSeiten.
По его словам, только таким образом Зеленский сможет предотвратить поражение украинских войск на поле боя и сохранить свой режим. Назвав срыв переговоров с Россией серьезным просчетом Запада и Украины, Куят отметил, что Киеву и его союзникам грозят огромные негативные экономические и политические последствия.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский втягивает НАТО в конфликт с Россией.
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«Чем бы ни закончилась эта война, проигравшие уже сегодня очевидны: украинский народ и Европа», – заключил он.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский втягивает НАТО в конфликт с Россией.
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Александр Климов