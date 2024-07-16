МИД Индии требует от посла Украины объяснений из-за заявлений Зеленского о Моди

Фото: istockphoto / NatanaelGinting
Украинский посол был вызван в МИД Индии после того, как Владимир Зеленский высказался о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию. Об этом пишет The Economic Times.
«Издание сообщает, что вызов посла свидетельствует о недовольстве индийских властей заявлениями Зеленского. Он сказал, что встреча Моди с президентом России Владимиром Путиным — это «сокрушительный удар» по мирным усилиям на Украине», — говорится в материале в RT.
Также газета пишет, что в Нью-Дели решили отложить заседание совместной индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей.
Ранее в МИД Индии заявили, что визит Моди в Москву был чрезвычайно успешным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время переговоров Путина и Моди не было никаких разногласий.
Читайте также:
Байден: Фраза «в яблочко» по отношению к покушению на Трампа была ошибкой
Журналист Боуз: Заявления о переговорах по Украине пугают лидеров Запада
Зеленский заявил о «позитивных сигналах» по ударам по России
Мира Полтева