Зеленский заявил о «позитивных сигналах» по ударам по России

Киев добился прогресса в вопросе использования оружия Запада для ударов по российской территории. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передаёт Politico.
Политик заявил, что регулярное давление на западные страны, возможно, начинает приносить результаты.
Зеленский назвал несправедливым то, что Киев осведомлен о местонахождении «точки, из которой вылетает ракета или бомба», но не может совершить ответный удар.
Он добавил, что если союзники не согласятся разрешить ВСУ бить западным оружием по РФ, тогда Украиной будут использованы собственные разработки для атаки.
Ранее Зеленский высказался о неудачах главкома ВСУ Александра Сырского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы начали получать некоторые позитивные сигналы об использовании средств дальнего радиуса действия: некоторые», — сказал украинский лидер.
Зеленский назвал несправедливым то, что Киев осведомлен о местонахождении «точки, из которой вылетает ракета или бомба», но не может совершить ответный удар.
Он добавил, что если союзники не согласятся разрешить ВСУ бить западным оружием по РФ, тогда Украиной будут использованы собственные разработки для атаки.
Ранее Зеленский высказался о неудачах главкома ВСУ Александра Сырского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак