В Германии рассказали о секретной сделке Шольца по «Северному потоку-2»

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Канцлер Германии Олаф Шольц, будучи министром финансов, планировал заключить тайную сделку с США для того, чтобы предотвратить американские санкции против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом информирует Handelsblatt,
Уточняется, что в 2020 году Шольц предложил Дональду Трампу инвестировать миллиард евро из бюджета ФРГ в строительство регазификационных терминалов сжиженного природного газа на северогерманском побережье. Согласно информации источника, основным условием для данной сделки было снятие санкций против газопровода.
Примечательно, что администрация Трампа отклонила предложение, назвав его «фигней».
Ранее сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее ныне действующий коллега Олаф Шольц продвигали строительство российского газопровода «Северный поток-2».
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Примечательно, что администрация Трампа отклонила предложение, назвав его «фигней».
Ранее сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее ныне действующий коллега Олаф Шольц продвигали строительство российского газопровода «Северный поток-2».
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Екатерина Коршунова