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Страны Запада должны были прислушаться к предупреждению России о том, что включение Украины в НАТО нельзя допустить. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью YouTube-каналу MISS-VERSTEHEN SIE MICH RICHTIG.
Она пояснила, что русские прежде сказали о том, что они не примут того, что Украина попадет под влияние США, которые имеют военные базы, ракеты и пункты разведки.
Вагенкнехт отметила, что и раньше говорила о том, что попытки Украины присоединиться к блоку приведут к конфликту с Россией. По ее мнению, в настоящее время необходимы мирные переговоры между странами, так как поставки вооружения Киеву не помогут завершить конфликт и лишь усугубят его.
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