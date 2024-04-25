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Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в социальной сети X, что Западу необходимы мирные отношения с Россией.
По мнению Куртена, западные страны должны прекратить оказывать финансовую поддержку Украине. Британский политик подчеркнул, что союзникам киевского режима следует содействовать окончанию украинского противостояния.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинцев повернуть поставляемое США оружие против режима Владимира Зеленского.
Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинцев повернуть поставляемое США оружие против режима Владимира Зеленского.
Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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Екатерина Коршунова