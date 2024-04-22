Зеленский обвинил Запад в безответственности из-за помощи Израилю

Фото: РИА Новости/ Стрингер
Повышенное внимание Запада к Израилю приводит к меньшей ответственности перед Украиной, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом он сказал в интервью французскому репортеру Хуго Траверсу на YouTube-канале HugoDécrypte.
Украинский президент сравнил реакцию Запада на конфликт на Ближнем Востоке и на Украине. По его мнению, западные СМИ стали уделять меньше внимания Киеву, сфокусировав внимание на ситуации с Израилем, что ведет к меньшей озабоченности западного общества проблемами Украины.
Также Зеленский добавил, что западные страны помогают Израилю, хотя тот даже не входит в НАТО.
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Украинский президент сравнил реакцию Запада на конфликт на Ближнем Востоке и на Украине. По его мнению, западные СМИ стали уделять меньше внимания Киеву, сфокусировав внимание на ситуации с Израилем, что ведет к меньшей озабоченности западного общества проблемами Украины.
Также Зеленский добавил, что западные страны помогают Израилю, хотя тот даже не входит в НАТО.
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Алёна Самарева