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Западные страны будут вынуждены пополнять свои арсеналы в течение 10-15 лет из-за потребностей Украины, заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
По его словам, «Украине нужно 2,4 миллиона выстрелов в год». Политик напомнил, что США и Европа производят достаточное количество боеприпасов.
Ранее политики из районного собрания Уккермарк федеральной замели Бранденбург направили письмо канцлеру Германии и председателю бундестага Бербель Бас с требованием прекратить поставки оружия на Украину.
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«Но нам потребуется еще 10-15 лет, чтобы пополнить запасы бундесвера и наших партнеров», – заявил он, отметив истощение запасов.
Ранее политики из районного собрания Уккермарк федеральной замели Бранденбург направили письмо канцлеру Германии и председателю бундестага Бербель Бас с требованием прекратить поставки оружия на Украину.
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Александр Климов