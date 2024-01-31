Инструктор «Вагнер» начал подготовку снайперов в МВД Белоруссии

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«К освоению новой узкой специализации приступили снайперы. В учебном центре внутренних войск начался курс узкой специализации снайперов под руководством инструктора ЧВК «Вагнер», — сообщили представители белорусского МВД.Сообщается, что на первом занятии по дисциплине сотрудники ведомства изучили материальную части по принципам использования винтовки, а уже в ближайшее время военнослужащие приступят к практической отработке полученных знаний.
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