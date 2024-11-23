В Госдепе заявили о влиянии связи РФ и КНР на мировую политику

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Расширение отношений между Россией и Китаем повлияло на мировую политику в целом, и администрация США делает все возможное, чтобы помешать этому. С таким заявлением выступил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, его слова цитирует ТАСС.
«Я не уверен, что мы могли бы предотвратить, помешать или сорвать этот крепнущий российско-китайский альянс, но мы пытались, и в конечном счете Китай и Россия выбрали этот совместный путь, который повлияет на глобальную политику, что только сейчас проявляется», – заявил Кэмпбелл.
Он отметил, что РФ и КНР продолжают постепенно развивать отношения.
Ранее представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен заявил, что США должны вести диалог с Россией, КНР и КНДР, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны.
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Александр Климов