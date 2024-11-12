«В невыгодном положении»: закончит ли Байден конфликт на Украине до Трампа

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
У действующего президента США Джо Байдена все еще есть шанс закончить украинский конфликт до прихода к власти республиканца Дональда Трампа. Об этом в своем материале для The Guardian пишет колумнист Саймон Дженкинс.
«На Трампа, вступившего в должность, будет оказываться давление со стороны официальных лиц и союзников, чтобы он держался стойко и продолжал боевые действия. Сейчас (президент России Владимир) Путин держит Украину в невыгодном положении, а НАТО пребывает в неопределенной позиции <…> Возможно, удастся заключить сделку до того, как начнется хаос и неопределенность в ходе второго срока Трампа», — сказано в статье.Дженкинс считает, что Киев не вернет свои территории и без помощи Вашингтона обречен. Байден должен начать переговоры до прихода Трампа к власти, резюмировал обозреватель.
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года по результатам выборов 5 ноября.
Читайте также:
Сапер Алиев записал видео с позиции, которую в одиночку оборонял три недели
Пленный офицер ВСУ: Неподготовленные украинские солдаты боятся российских бойцов
Российские бойцы взяли в клещи группировки ВСУ к югу от Курахова
Никита Кротов