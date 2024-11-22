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Guardian: Российская ракета «Орешник» легко поразит любую цель в Европе

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Новейшая российская ракета «Орешник» имеет зону поражения, которая охватывает всю Европу. Она может достичь любой цели на континенте при запуске с юго-запада России, откуда её запустили по Украине.


Об этом сообщает британская газета The Guardian. Авторы публикации ссылаются на мнение аналитиков в США и Великобритании, которые указали, что, по их мнению, ракета, запущенная по заводу «Южмаш» на Украине была экспериментальной ядерной баллистической ракетой средней дальности.

По мнению экспертов, эта ракета имеет теоретическую дальность полёта менее 3417 миль (5500 км), что достаточно для того, чтобы достичь Европы. В материале также приводятся слова научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, который заявил, что значимость запуска «Орешника» заключается именно в том, что этот тип ракет способен нести ядерное оружие.

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#сша
#оружие
#мнение
#ракета
#ядерное оружие
НАТО в полной мере включились в конфликт на Украине, заявил Медведев
22 ноября 2024, 19:13

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Страны НАТО, по сути, в полной мере включились в конфликт на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик подчеркнул, что руководство Североатлантического альянса даёт Украине конкретные цели на территории России и управляет действиями ракет западного производства.

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#нато
#украина
#россия
#конфликт
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Захарова сыронизировала об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху
Захарова: РФ ждет мер от США и ЕС в связи с угрозой Тома Коттона
22 ноября 2024, 19:09

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала, что ждёт ответа со стороны стран Европы и президента США на угрозы американского сенатора Тома Коттона после выдачи ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра и экс-главы Минобороны Израиля.
Накануне МУС выдал ордеры на арест премьера Израиля Бильямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в Газе.

Захарова в своём Telegram-канале привела заявление сенатора Коттона, который после выдачи ордера назвал МУС «пародией на правосудие», а прокурора суда Карима Хана – «ненормальным фанатиком».

Также американский сенатор напомнил, что по закону МУС, принятому в США в 2002 году, президент страны имеет право использовать любые средства для освобождения американских или союзных Штатам деятелей, которые были арестованы в соответствии с решением МУС.

Захарова выдвинула три ироничных пункта, которые она ждёт от стран Европы и президента США: высылка американских дипломатов из Гааги и других стран Евросоюза в знак солидарности, выступления премьер-министра Великобритания с заявлением о «хайли-лайкли» угрозе жизни Хана и заявления Байдена о поддержке Нидерландов как союзников НАТО.

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#нато
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Испания готовит план гражданской обороны на случай военных рисков
22 ноября 2024, 18:52

Фото: iStock/Alberto Masnovo

Правительство Испании готовит первый специальный национальный план гражданской обороны на случай рисков, связанных с военными действиями. Об этом пишет местная газета 20minutos.
Отмечается, что первый специальный план по защите населения на случай начала военных действий является частью 2-й Национальной стратегии гражданской обороны. Это пятилетняя инициатива, которая была одобрена Советом нацбезопасности 15 октября. В ближайшее время она будет опубликована «Официальном государственном вестнике».

Издание пишет, что власти Испании в ходе подготовки плана опираются на пример других европейских государств, в частности, Финляндии, Норвегии и Швеции, которые уже приступили к распространению среди своего населения рекомендаций по действиям в случае военного конфликта.

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#испания
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#оборона
#конфликт
#война
#операции
#население
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Минюст внёс бывшего депутата Шеина* в реестр иноагентов
22 ноября 2024, 18:21

Олег Шеин* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов политика, бывшего депутат Государственной думы Олега Шеина. Новый список иноагентов опубликован ведомством в пятницу, 22 ноября.
По данным Минюста, Шеин* участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов. Также политик распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых руководством страны.

Кроме Шеина*, список иноагентов также пополнил Вадим Ваганов*, который распространял фейковую информацию об избирательной системе в России. Сам он является сотрудником проекта, включённого в реестр иноагентов.

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* Признан иноагентом в РФ
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#иноагенты
#минюст рф
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Лукашенко пригрозил отключением интернета в случае повторения протестов 2020 года
22 ноября 2024, 18:21

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Белорусские власти в случае повторения протестов 2020 года отключат в стране интернет. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе встречи со студентами гуманитарного профиля, его слова приводит госагентство БелТА.
Глава государства подчеркнул, что практически все вынужденные отключения интернета, которые случались в стране во время митингов и протестов, были произведены с его разрешения. Это связано с тем, что в такие переломные моменты есть две основные проблемы – отключение интернета и будущее страны, поэтому приходится расставлять приоритеты. И, конечно же, президент сделал выбор в пользу будущего государства.

Лукашенко отметил, что в 2020 году решалась судьба Белоруссии. Если бы не удалось удержать страну, могла бы с высокой долей вероятности начаться война.

По словам белорусского лидера, оппозиция согласовывала все детали протестов, в том числе маршруты передвижения, через интернет, прежде всего из Польши.

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.

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#интернет
#президент
#александр лукашенко
#оппозиция
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Боррель убеждён, что Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине
22 ноября 2024, 18:08

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и одержавший победу на выборах в США Дональд Трамп сядут за стол переговоров для обсуждения ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что если Трамп покажет свою готовность прислушаться к озабоченностям России и понять причины начала СВО на Украине, то это это может создать основу для ведения мирного диалога.

Боррель подчеркнул, что недавно был на Украине и лично общался с Зеленским, который дал понять, что подготовленное решение США и РФ – это то, чего он не примет. При этом сам глава дипломатии ЕС убеждён, что в конечном счёте Путин и Трамп окажутся за столом переговоров, а «в меню будет Украина»

Также он добавил, что большинство европейских государств готовы продолжать поддержку Киева. А сам он всегда выступал за то, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

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Глава МИД Германии назвала Россию частью европейской семьи
Бербок назвала РФ частью европейской семьи, но обвинила в подрыве мира
22 ноября 2024, 17:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала Россию частью европейской семьи, после чего обвинила Москву в якобы подрыве мира в Европе. Об этом она заявила в пятницу в ходе пресс-конференции на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку.
Также политик обвинила российскую сторону в том, что она якобы ведёт гибридную войну против других европейских государств, отметив кибератаки и отправку посылок со взрывчатыми веществами.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, для чего были необходимы контакты с российским лидером Владимиром Путиным в годы её пребывания у власти.

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Профессор Бессель объяснил дальнейшую покупку Европой российского газа
22 ноября 2024, 17:49

Фото: iStock/Leestat

Исполнительный вице-президент НьюТек Сервисез, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель высказал мнение о том, что Европа продолжит и далее покупать российский газ несмотря ни на что из-за сложности своего положения.
«Европа оказалась в сложной ситуации из-за нехватки газа. Американские поставки ограничены объемом около 75 млрд кубометров, Катар направляет на европейский рынок лишь четверть своих объёмов, а Австралия предпочитает торговать на премиальном рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Европа обратилась к российскому газу не из-за отсутствия выбора», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова специалиста.

До этого политолог Сергей Маркелов перечислил возможные сценарии развития событий после взаимных атак сторон в конфликте на Украине. Она высказал мнение о том, что реакция Запада в любом вопросе, касающемся Украины, напрямую зависит от США и администрации действующего президента Джо Байдена. И здесь есть два варианта: либо Запад сделает вид, что ничего не было, либо наступит большая эскалация конфликта.

«С большей вероятностью, США попытаются склонить Европу додать те миллиарды финансовой помощи и вооружения, которые они обещали. Байден до 20 января может дожимать своих партнёров, требуя от них поддержки Украины, что приведёт к очередному обострению и давлению на ЕС», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Ранее запуск новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» показал, что Запад отстает от России в ракетостроении на 10-15 лет.

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#вооружения
#ракеты
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#россия
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ФОМ: президенту РФ Путину доверяют 78,8% граждан России
22 ноября 2024, 17:29

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенту России Владимиру Путину доверяет почти 80% граждан РФ. Результаты опроса опубликовал фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
С 15 по 17 ноября проводился опрос среди 1,5 тысяч граждан Российской Федерации из 104 населенных пунктов в 53 субъектах страны.

Оказалось, что уровень доверия народа России лидеру государства Владимиру Путину составляет 81 процент, при этом 82 процента опрошенных уверены, что он хорошо выполняет работу на своей должности.

Ещё россияне выразили мнение о работе правительства страны. Положительную оценку работы правительства дали 58 процентов участников опроса. С тем, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, согласились 61 процент опрошенных.

Ранее сообщалось, что на маркетплейсе Ozon в продаже появились футболки с фотографией российского лидера Владимира Путина и фразой «Крепкий орешник».

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#владимир путин
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