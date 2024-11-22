Guardian: Российская ракета «Орешник» легко поразит любую цель в Европе

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Новейшая российская ракета «Орешник» имеет зону поражения, которая охватывает всю Европу. Она может достичь любой цели на континенте при запуске с юго-запада России, откуда её запустили по Украине.
Об этом сообщает британская газета The Guardian. Авторы публикации ссылаются на мнение аналитиков в США и Великобритании, которые указали, что, по их мнению, ракета, запущенная по заводу «Южмаш» на Украине была экспериментальной ядерной баллистической ракетой средней дальности.
По мнению экспертов, эта ракета имеет теоретическую дальность полёта менее 3417 миль (5500 км), что достаточно для того, чтобы достичь Европы. В материале также приводятся слова научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, который заявил, что значимость запуска «Орешника» заключается именно в том, что этот тип ракет способен нести ядерное оружие.
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