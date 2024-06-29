В Госдуме назвали присутствие беспилотников США в Черном море агрессией

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Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал агрессией и реальной угрозой присутствие американских разведывательных беспилотников в Черном море. Об этом пишет РИА Новости.
По словам политика, Россия будет вынуждена ответить на провокацию, поскольку все международные правила и законы, которые задействует противник как прикрытие, отходят на второй план, пока не угроза опасности не пройдет. Шеремет подчеркнул, что любое другое поведение РФ будет воспринято Западом как слабость и только усилит давление и военное присутствие в стратегически важных для страны регионах.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря.
Напомним, за последнее время, по данным российского оборонного ведомства, над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских беспилотных летательных аппаратов.
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Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря.
Напомним, за последнее время, по данным российского оборонного ведомства, над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских беспилотных летательных аппаратов.
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Екатерина Коршунова