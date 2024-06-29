Трамп рассказал о будущих отношениях США с Россией и Китаем

Фото: сайт Кремля
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами для США, если во главе Белого дома будет стоять «разумный президент». Об этом сообщает Bloomberg.
Бывший президент выразил уверенность в том, что при его администрации Штаты пользовались уважением других государств и «не имели никаких проблем». По словам Трампа, худшие враги Вашингтона находятся не за пределами, а внутри страны.
Ранее в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выступление нынешнего американского лидера Джо Байдена было невыразительным и бессвязным, что вызывало «агрессивную панику» у демократов. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.
Читайте также:
США захотели продолжить патрулировать Черное море с помощью самолетов и БПЛА
Байден после дебатов с Трампом заявил, что трудно спорить с лжецом
Стало известно о панике у демократов из-за выступления Байдена на дебатах с Трампом
Екатерина Коршунова