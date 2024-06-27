В Госдуме отреагировали на создание ЕC механизма изъятия активов РФ

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В Госдуме сомневаются, что Евросоюз может изъять российские активы. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат ГД Артем Кирьянов. В частности, речь идет о возможном росте исков в отношении РФ со стороны представителей Евросоюза.
«Какого-то большого количества исков или резкого взрывного роста претензий в отношении России точно не будет. Россия, однако, будет готова и самостоятельно отстаивать национальные интересы государств», — сказал парламентарий.
Он добавил, что в ЕС выдали «реактивную» норму в ответ на указ президента России Владимира Путина о том, что при санкционной борьбе Россия вправе отчуждать собственность иностранных физических и юрлиц, компенсируя тем самым убытки, которые получили структуры РФ.
Ранее стало известно, что в ЕС приняли новый пакет антироссийских ограничений, куда вошли суда «теневого флота», перевозящие российские энергоресурсы.
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