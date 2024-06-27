Песков ответил на сообщения об отправке инженерных войск из КНДР в ЛДНР

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Информацию о намерениях Северной Кореи отправить инженерные войска в Донецкую и Луганскую народные республики (ЛДНР) прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Я не знаю, о чём идёт речь», — сказал пресс-секретарь российского президента.
В рамках государственного визита в КНДР глава государства Владимир Путин подписал со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном договор, который предусматривает всеобъемлющее стратегическое партнерство двух государств.
Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Республика Конго является перспективной для России страной. Лидер демократической республики Дени Сассу-Нгессо сейчас находится в РФ с государственным визитом. Одна из тем для обсуждения у глав государств будет посвящена конфликту на Украине.
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Никита Кротов