В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в марте

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в марте текущего года. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Государственная система экологического мониторинга появится в России 1 марта. Она будет информировать органы власти и россиян о состоянии окружающей среды, что позволит оперативно предотвращать угрозы.
В этот же день вступит в силу стандарт транспортного обслуживания. Власти будут обязаны устанавливать план обслуживания населения, в котором будут фигурировать перечень и целевые значения показаний, характеризующих доступность и безопасность перевозок.
Также в начале марта будут внесены изменения в требования к маркировке винодельческой продукции. С этого момента на этикетке будут указаны данные о её виде, производителе и сорте винограда. При этом шрифт надписи должен быть контрастным и легкочитаемым.
С 1 марта изменятся требования к содержанию животных в местах их продажи. На законодательном уровне будут определены размеры вольеров и аквариумов, а также перечень действий в случае заболевания животного в зоомагазинах.
Кроме того, со 2 марта в России изменится порядок оформления полисов ОСАГО. Теперь их можно будет заключать на срок от одного дня до трёх месяцев. В настоящее время срок страхования начинался от трёх месяцев.
Вместе с тем, ожидается расширение числа некоммерческих организаций, имеющих право на получение господдержки. Изменения вступят в силу 8 марта. Под нововведение попадут компании, которые осуществляют работу в сфере семьи, материнства, отцовства, детства, вопросов безнадзорных животных.
Начиная с 19 марта россияне смогут подать заявление о выплате возмещения по вкладам в электронной форме. Сделать это можно будет на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов или через портал «Госуслуг».
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В этот же день вступит в силу стандарт транспортного обслуживания. Власти будут обязаны устанавливать план обслуживания населения, в котором будут фигурировать перечень и целевые значения показаний, характеризующих доступность и безопасность перевозок.
С 1 марта изменятся требования к содержанию животных в местах их продажи. На законодательном уровне будут определены размеры вольеров и аквариумов, а также перечень действий в случае заболевания животного в зоомагазинах.
Кроме того, со 2 марта в России изменится порядок оформления полисов ОСАГО. Теперь их можно будет заключать на срок от одного дня до трёх месяцев. В настоящее время срок страхования начинался от трёх месяцев.
Вместе с тем, ожидается расширение числа некоммерческих организаций, имеющих право на получение господдержки. Изменения вступят в силу 8 марта. Под нововведение попадут компании, которые осуществляют работу в сфере семьи, материнства, отцовства, детства, вопросов безнадзорных животных.
Начиная с 19 марта россияне смогут подать заявление о выплате возмещения по вкладам в электронной форме. Сделать это можно будет на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов или через портал «Госуслуг».
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Анастасия Чинкова