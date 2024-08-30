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Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Киев терпит поражение на главной линии фронта в зоне СВО. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Уилкерсон отметил, что отправляя новые бригады для атаки на Курскую область, Украина лишь ускорила свой провал. По словам экс-полковника, на сегодняшний день украинская армия бросает большую часть, если не весь стратегический резерв, на данное направление.
Он подчеркнул, что усугубление стратегического провала является одной из грубейших ошибок военного командования ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он подчеркнул, что усугубление стратегического провала является одной из грубейших ошибок военного командования ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова