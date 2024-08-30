По технике и складу боевиков ВСУ ударили в Харькове

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Склад с дронами, а также скопление брони ВСУ, включая гусеничную, поразили в Харькове, сообщает пророссийский подпольщик Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Прилёт один в складское помещение, где хранились БПЛА. Второй по небольшому скоплению бронетехники. Сообщают, что в том месте сегодня утром видели 11 единиц гусеничной, восемь единиц колёсной техники», — сообщил собеседник агентства.До этого СМИ Украины информировали про взрывы на фоне воздушной тревоги в Харькове.
Лебедев добавил, что на стоянке техники были пикапы, в которых находилось оборудование, накрытое брезентом.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.
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