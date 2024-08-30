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По технике и складу боевиков ВСУ ударили в Харькове

Лебедев: ВС РФ поразили склад с дронами и скопление бронетехники ВСУ в Харькове
30 августа 2024, 16:28
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Склад с дронами, а также скопление брони ВСУ, включая гусеничную, поразили в Харькове, сообщает пророссийский подпольщик Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Прилёт один в складское помещение, где хранились БПЛА. Второй по небольшому скоплению бронетехники. Сообщают, что в том месте сегодня утром видели 11 единиц гусеничной, восемь единиц колёсной техники», — сообщил собеседник агентства.
До этого СМИ Украины информировали про взрывы на фоне воздушной тревоги в Харькове.



Лебедев добавил, что на стоянке техники были пикапы, в которых находилось оборудование, накрытое брезентом.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.

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#новости
На Украине допустили уничтожение южной группировки ВСУ
Экс-журналист в рядах ВСУ Асеев допустил уничтожение южной группировки войск
30 августа 2024, 17:03

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

«Южная» группировка ВСУ рискует быть полностью уничтоженной в рамках продвижения российской армии на Красноармейском (Покровском) направлении. Об этом в интервью для Financial Times сообщил экс-журналист, вступивший в ряды ВСУ, Станислав Асеев.
В 2017 году власти ДНР обвинили мужчину в шпионаже, и через несколько лет бывшего журналиста приговорили к 15 годам тюремного заключения. Однако спустя время Асеева освободили.

Он принял участие в обмене пленными и оказался на Украине, в прошлом году присоединившись к украинским войскам. Боец отметил, активное продвижение ВС России на Красноармейском направлении обусловлено многими причинами. В том числе речь идет об отсутствии укреплений и непонимании командованием ВСУ проблем на линии боевого соприкосновения.

Асеев заключил, что теперь ВСУ уже ничего не смогут изменить на данном участке фронта.

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#днр
#всу
#запад
#вс рф
#спецоперация
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Командующий ВВС Украины пригрозил судом Безуглой
Командующий ВВС Украины Олещук пригрозил Безуглой за ее высказывания об F-16
30 августа 2024, 16:43

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Судом за высказывания о крушении истребителя F-16 пригрозил нардепу украинского парламента Марьяне Безуглой командующий украинских ВВС Николай Олещук.
«Я обращаюсь к народному депутату [Безуглой - Прим.ред], которая давно продала свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!» — сказано в его посте в Telegram-канале.

Олещук уверен, нардеп «вылила грязь» на него и украинские ВВС. Ранее Безуглая заявляла, что истребитель F-16 был сбит союзническим огнем из ЗРК Patriot. В результате инцидента погиб один из пилотов Украины.

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#мир
#украина
#всу
#верховная рада
#депутаты
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Полковник Уилкерсон: ВСУ терпят крах на основной линии фронта в зоне СВО
30 августа 2024, 16:18

Фото: iStock/Olena_Z

Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Киев терпит поражение на главной линии фронта в зоне СВО. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Уилкерсон отметил, что отправляя новые бригады для атаки на Курскую область, Украина лишь ускорила свой провал. По словам экс-полковника, на сегодняшний день украинская армия бросает большую часть, если не весь стратегический резерв, на данное направление.

Он подчеркнул, что ​усугубление стратегического провала является одной из грубейших ошибок военного командования ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: группировка войск «Запад» освободила Синьковку в Харьковской области
30 августа 2024, 15:47

Фото: istockphoto/Evgeny555

Армия ВС РФ взяла под контроль населенный пункт Синьковка в Харьковской области и Стельмаховку в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны России. Оба села от боевиков ВСУ освободила группировка войск «Запад», говорится в сообщении.
«Нанесено поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов». Отражены 34 контратаки штурмовых групп ВСУ», — указано в сводке.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил РФ освободили села Новожеланное и Константиновку в Донецкой Народной Республике. В штурме населенных пунктов принимали участие подразделения группировки войск «Центр».

В ведомстве также отметили, что боевики ВСУ потеряли в зоне спецоперации за неделю почти 17 тысяч человек.

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Аналитик Кошкин заявил о низкоквалифицированных кадрах ВСУ
30 августа 2024, 15:43

Фото: iStock/Sinenkiy

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что ВСУ обладают низкоквалифицированными кадрами в своих рядах.
Так он прокомментировал потерю Украиной самолёта F-16.

«Вот дали самолёты, дали средства ПВО — и оказалось, что одно другое уничтожает. Естественно, что это непростительные ошибки, которые делают специалисты, сбивая свои самолёты и своих лётчиков. Так что в настоящее время это свидетельствует о весьма невысококвалифицированном подходе к подготовке и ведению боевых действий», — отметил в беседе с RT Кошкин.

Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев в комментарии удара по Одесскому порту отметил, что ВСУ всё также поставляется военная техника.

«Везут технику со стороны Румынии. Какая именно? Не гусеничная. Туда также свозят БК и ГСМ. Но не только в порт в Ильичевске. Что за иностранцы. Туда простым людям доступ закрыт. Даже речь сложно узнать, они с работниками не общаются», — отметил в беседе с «Царьградом» Лебедев.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Константиновку в Донецкой народной республике.

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В Минобороны раскрыли потери ВСУ в зоне СВО за неделю
МО РФ: за неделю ВСУ потеряли в зоне СВО до 16 910 военнослужащих
30 августа 2024, 15:43

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Боевики ВСУ потеряли в зоне спецоперации за неделю почти 17 тысяч человек, доложили в Минобороны России. Ранее в оборонном ведомстве информировали, что ВС РФ освободили Константиновку в Донецкой народной республике.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник пытается прорваться в приграничье Курской области. Как заявляло командование боевиков ВСУ, нападение под Курском было предпринято, чтобы отвлечь бойцов ВС РФ с Донбасса, однако планы провалились.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявляет о возможности переговоров с Россией, однако реальные шаги властями Украины не предпринимаются.

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Минобороны: Российские военные освободили село Новожеланное в ДНР
30 августа 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Подразделения Вооружённых сил РФ освободили село Новожеланное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны.
Как уточнил в оборонном ведомстве, в штурме населённого пункта принимали участие подразделения группировки войск «Центр». Как следует из сводки Минобороны о ходе специальной военной операции за минувшую неделю, в результате наступательной операции российскими военными также были освобождены населённые пункты Орловка, Камышевка и Николаевка.

Новожеланное находится в семи километрах к юго-западу от Прогресса. Вместе с указанными населёнными пунктами село является частью большого очеретинского плацдарма для последующего наступления на Новгородовку, Мирноград, Селидово и Курахово.

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Под Курском выросло число пострадавших мирных жителей с начала вторжения боевиков ВСУ
С начала вторжения ВСУ в Курскую область пострадали 219 человек
30 августа 2024, 15:33

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

Врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко заявил, что с начала вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область пострадали 219 человек. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Всего с нарастающим итогом с 6 августа 2024 года в результате обстрелов Курской области среди мирного населения пострадало 219 человек, в том числе 11 детей. На стационарном лечении на данный момент находится 65 пациентов, в том числе двое детей», — сказал он.

Помимо этого, Алименко добавил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате атак боевиков 5 медицинских учреждений в приграничье Курской области остановили плановый прием пациентов.

Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона, а также продолжают демилитаризацию и денацификацию Украины. Ранее сообщалось, что российские военные освободили село Новожеланное в Донецкой Народной Республике, а также населенный пункт Константиновка. Помимо этого, группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Синьковка в Харьковской области.

По данным Минобороны, за неделю Вооруженные силы Украины потеряли в зоне проведения специальной военной операции до 16 910 военнослужащих.

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Минобороны: ВС РФ освободили Константиновку в ДНР
30 августа 2024, 15:30

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские войска освободили Константиновку в Донецкой народной республике, информирует Минобороны РФ.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. На тот момент непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны киевского режима. Высшее руководство страны решило оказать военную поддержку.

Позже в сентябре 2022 года ЛДНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдума. Украинские неонацисты продолжают обстрел российских территорий, используя в качестве целей мирное население.

Ранее сообщалось, что ликвидированный боевик ВСУ оставил послание русским военным.

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