В Госдуме предложили переименовать Финский залив

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Депутат Госдумы Олег Нилов предложил переименовать Финский залив из-за недружественных действий со стороны Финляндии.
Ранее стало известно, что Финляндия 30 ноября закроет последний работавший пункт пропуска на границе с Россией. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никакого конфликта между Финляндией и Россией нет, поэтому РФ не представляет угрозы для государства. По его словам, концентрация сил на границе – это избыточная мера.
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Анастасия Чинкова