Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Госдуме предложили увеличить штрафы за неподчинение сотрудникам ГИБДД

В Госдуме предложили увеличить штрафы за неподчинение сотрудникам ГИБДД

03 февраля 2024, 16:13
Фото: iStock/z1b

Фото: iStock/z1b

В Госдуме предложили увеличить штрафы за неподчинение сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщается в электронной базе ведомства.
Отмечается, что соответствующий законопроект был внесён в Госдуму. Согласно документу, планируется повышение размера штрафа от диапазона с пятисот до восьмисот рублей, до диапазона от семи до десяти тысяч рублей.

Кроме того, предполагается повышенная ответственность в виде лишения водительских прав на срок до шести месяцев за повторное невыполнение требования сотрудника ГИБДД.


В Думе отметили, что законопроект разработан с целью повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автодорог России.

Читайте также:

Инспекторы ГИБДД рассказали, какие машины редко останавливают для проверки

В Северной Осетии установили личность всадника, избившего сотрудника ГИБДД

В Госдуме предложили облегчить жизнь автомобилистам
#госдума
#гибдд
#водители
#штрафы
#законопроект
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме прокомментировали план Киева о демилитаризованной зоне до Москвы
Депутат Чепа: план Киева о демилитаризованной зоне до Москвы нереализуем
03 февраля 2024, 16:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал оторванным от реальности заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о намерении Киева отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы или Санкт-Петербурга. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».
По словам Чепы, к таким очевидным глупостям нужно относиться соответствующе. По его словам, у него складывается ощущение, будто Данилов не понимает деталей происходящей ситуации.

Также депутат добавил, что не может понять, на кого своим заявлением на Западе хотел повлиять Данилов.

Ранее, в эфире «Украинского радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов пригрозил отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы или Санкт-Петербурга. Такое заявление сделано на фоне сильных провалов украинской армии.

Читайте также:

Путин рассказал о будущей демилитаризованной зоне на Украине

Секретарь СНБО Данилов: Демилитаризированная зона на Украине отодвинется до Москвы

Минобороны: ВС РФ сбили более 400 беспилотников ВСУ за неделю
#украина
#россия
#госдума
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финский премьер Орпо: страна не намерена открывать границы с Россией
03 февраля 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финляндия не планирует открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.
В интервью финскому телеканалу Yle он указал, что финское правительство отдаёт себе отчёт, что по ту сторону восточной границы находятся люди, целью которых является нелегальный въезд на территорию Финляндии. Очевидно, что в таких условиях невозможно отменить решение о закрытии финско-российской границы.

Кроме того, по мнению Орпо, пока границы закрыты, необходимо разработать способы предотвращения пересечения людьми границы. Приграничные контрольно-пропускные пункты были закрыты по решению финского правительства до 11 февраля. Новое решение по этому вопросу должно быть озвучено на заседании кабинета министров 8 февраля.

Читайте также:

МИД Финляндии сообщил об упразднении департамента России

Экс-премьер Финляндии Стубб лидирует на президентских выборах

Премьер Финляндии подтвердил, что граница с Россией не откроется
#правительство
#интервью
#люди
#россия
#финляндия
#премьер-министр
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Круз обвинил Байдена в «помощи Путину» из-за запрета на экспорт СПГ
03 февраля 2024, 15:19

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден утвердил запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз назвал это решение «помощью Путину».
В интервью телеканалу Fox News политик объяснил, приостановка заключения новых контрактов на экспорт СПГ, о которой объявил американский президент, означает только то, что страны Европы теперь будут покупать его у России, а не у Штатов. Вот именно это Круз и назвал «субсидией Путину от Джо Байдена».

По мнению сенатора, такое решение Байдена в очередной раз говорит о его слабости на посту руководителя страны. Этот шаг лишает американцев рабочих мест и помогает Путину, ещё раз подчеркнул Круз. Это мнение также разделяет его однопартиец, спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он назвал данное решение возмутительным и подчеркнул, что Байден «усиливает Россию» и толкает Европу к зависимости от неё.

Читайте также:

Байден нецензурно выругался после шутки Трампа над мужем Нэнси Пелоси

Байден посмеялся над Трампом и назвал его неудачником

Байден продолжает пугать американских детей
#президент
#экспорт
#страны
#мнение
#интервью
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сеул выразил протест послу РФ в Южной Корее из-за слов Марии Захаровой
03 февраля 2024, 14:14

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Южнокорейские власти вызвали в МИД посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева. Ему был выражен протест в связи с позицией России относительно политической ситуации на Корейском полуострове.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в адрес Корейской Народной Демократической Республики призвана замаскировать агрессивные планы по отношению к своему северному соседу и выглядит по меньшей мере тенденциозно на фоне участия Сеула в военных манёврах американской армии.

Заместитель главы МИД Южной Кореи Чон Бён Вон пригласил российского посла для того, чтобы выразить «серьёзный протест» в связи с этими заявлениями официального представителя российского внешнеполитического ведомства, передаёт информационное агентство Yonhap.

Читайте также:

Южная Корея намерена поднять в СБ ООН тему поставок оружия из КНДР за рубеж

Южная Корея оперативно ответила на запуск ракет КНДР

Сестра Ким Чен Ына пригрозила ударом по Южной Корее
#мид
#сок
#мария захарова
#южная корея
#кндр
#рф
#посол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польский президент Дуда усомнился в способности Украины вернуть Крым
03 февраля 2024, 13:48

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Польши Анджей Дуда выразил большие сомнения в существовании возможности для Украины вернуть Крым. При этом он высказал надежду, что Киев сумеет возвратить под свою власть Донецк и Луганск.
Польский лидер признал, что, если посмотреть на историю, то большую часть времени Крым находился в под управлением России, передаёт информационное агентство Reuters. Однако, по его словам, он сохраняет веру в то, что Донбасс снова станет украинским.

В сентябре украинский президент Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное деление Крыма. Как говорилось в пояснительной записке, целью нормативного акта является подготовка почвы для «декоммунизации полуострова». Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал этот украинский закон абсолютно безумным.

Читайте также:

Президента Польши опубликовал странный пост про яйца

Опрос IBRIS: Большинство жителей Польши перестали доверять президенту Дуде

Дуда созвал экстренное совещание из-за украинского неопознанного объекта над Польшей
#подготовка
#президент
#закон
#крым
#лидер
#донбасс
#зеленский
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дмитрий Медведев призвал поддерживать западных оппозиционных политиков
03 февраля 2024, 13:27

Фото: сайт Кремля

Россия должна всеми силами поддерживать представителей несистемной оппозиции на Западе. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он считает, что эти новые политики несравнимо адекватнее и мотивированнее, чем «разжиревшие коты» из традиционных западных партий. Они отчётливо видят все недостатки и пороки современного либерального глобализма, написал политик в своём телеграм-канале. Поэтому России следует поддерживать этих представителей несистемной оппозиции на выборах, так как есть все шансы, чтобы со временем они стали новой политической элитой своих стран, полагает Медведев.

Заместитель председателя Совбеза РФ также считает, что приход к власти этих новых представителей политического истэблишмента способен заметно оздоровить политический ландшафт во всём западном мире. Медведев заметил, что именно поэтому этих новых оппозиционеров так боятся представители старых политических сил в Европе, которых он назвал «интеллектуальными кастратами», а также «бесполые радужные слюнтяи», стоящие у руля власти в некоторых западных странах.

Читайте также:

Медведев: Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО

Медведев: Если страны НАТО отдадут свои аэродромы ВСУ, то станут целью для ВС РФ

Медведев вновь заговорил о возможном применении РФ ядерного оружия
#коты
#медведев
#рф
#европа
#оппозиция
#политика
#власть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При ударах США по приграничным районам Ирака погибли 16 человек
03 февраля 2024, 13:04

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Во время ночных американских авиаударов по приграничным районам провинции Анбар на западе Ирака погибли 16 человек. Также повреждены здания и объекты инфраструктуры.
Об этом сообщило информационное агентство Shafaq News со ссылкой на иракское военное командование. Уточняется, что авиация ВВС США нанесла удары по четырём участкам позиций проиранских вооружённых группировок в районе Эль-Каима. Одной из целей был также штаб отрядов шиитского ополчения в провинции Анбар.

Ранее представители Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) заявили, что в ночь на 3 февраля были поражены не менее 85 принадлежащих силам иранского Корпуса стражей исламской революции и их союзникам в Ираке и Сирии.

Официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул заявил, что атаки американских ВВС нарушают суверенитет и безопасность Ирака и могут втянуть страну и весь регион в конфликт с ужасными и непредсказуемыми последствиями.

Читайте также:

Политолог Супонина заявила об опасности большой войны на Ближнем Востоке

Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической после ударов США

Стало известно о планах США атаковать объекты Ирана в Ираке и Сирии уже в эти выходные
#сша
#конфликт
#безопасность
#ночь
#авиация
#регион
#ирак
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии дерзко высказались о возможной победе России над Украиной
Глава МО Британии Шаппс: мир не может позволить себе победу России
03 февраля 2024, 12:54

Фото: iStock/ffikretow

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс потребовал не допустить победы России в украинском конфликте. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Он подчеркнул, что британские власти приветствуют европейских партнёров, которые присоединились к выделению средств и вооружения на помощь Украине.

При этом он добавил, что мировое сообщество не может себе позволить допустить победы России.

Вместе с тем, пользователи Сети негативно отреагировали на этот пост. В комментариях под ним они призывали прекратить провоцировать Россию, а также отметили, что президент страны Владимир Путин – не враг для стран Запада.

Читайте также:

«Стоит ли?»: Актёр Бренд напуган провокациями Лондона в отношении Москвы

Путин рассказал, что стало бы с Россией при отказе защищать Крым и Донбасс

Песков объяснил причину нежелания Запада расследовать крушение Ил-76
#великобритания
#россия
#украина
#победа
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической после ударов США
03 февраля 2024, 12:44

Фото: istockphoto/sinonimas

После американских авиаударов по Сирии и Ираку Евросоюз считает, что ситуация на Ближнем Востоке стала критической. Страны ЕС намерены добиваться деэскалации конфликта и достижения стабильности в регионе.
Обстановка на Ближнем Востоке может окончательно выйти из под контроля, заявил руководитель внешнеполитического ведомства организации во время своего выступления на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза. По его словам, ближневосточный регион — это котёл, который может взорваться в любой момент.

Он отметил, что ему неизвестно, какой будет позиция по этому вопросу глав внешнеполитических ведомств, а также сообщил, что не ожидает каких-либо конкретных решений, так как субботняя встреча в Брюсселе носит неформальный характер.

Читайте также:

«Шрам на коже Земли»: Боррель счёл ближневосточный конфликт опаснее украинского

Стало известно о планах США атаковать объекты Ирана в Ираке и Сирии уже в эти выходные

Политолог Супонина заявила об опасности большой войны на Ближнем Востоке
#мид
#регион
#встреча
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф