Фото: iStock/z1b
В Госдуме предложили увеличить штрафы за неподчинение сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщается в электронной базе ведомства.
Отмечается, что соответствующий законопроект был внесён в Госдуму. Согласно документу, планируется повышение размера штрафа от диапазона с пятисот до восьмисот рублей, до диапазона от семи до десяти тысяч рублей.
Кроме того, предполагается повышенная ответственность в виде лишения водительских прав на срок до шести месяцев за повторное невыполнение требования сотрудника ГИБДД.
В Думе отметили, что законопроект разработан с целью повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автодорог России.
Читайте также:
Инспекторы ГИБДД рассказали, какие машины редко останавливают для проверки
В Северной Осетии установили личность всадника, избившего сотрудника ГИБДД
В Госдуме предложили облегчить жизнь автомобилистам
Кроме того, предполагается повышенная ответственность в виде лишения водительских прав на срок до шести месяцев за повторное невыполнение требования сотрудника ГИБДД.
Читайте также:
Инспекторы ГИБДД рассказали, какие машины редко останавливают для проверки
В Северной Осетии установили личность всадника, избившего сотрудника ГИБДД
В Госдуме предложили облегчить жизнь автомобилистам
Анастасия Чинкова