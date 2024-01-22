Инспекторы ГИБДД рассказали, какие машины редко останавливают для проверки

Фото: istockphoto/Anastasija Vujic
До настоящего времени никто всерьёз не рассматривал выбор автомобиля в зависимости от степени внимания, который ему уделяет дорожная полиция. Инспектор ГИБДД назвал модели машин, которые наименее часто останавливают для проверки представители его ведомства.
Есть машины, которые сотрудники ДПС регулярно останавливают для проверки документов и оценки степени трезвости водителя, передаёт сетевое издание NJcar.ru. В эту категорию, например, старые отечественные седаны с оглушительно ревущими двигателями либо тюнингованные иномарки с тонированными стёклами.
А вот универсал Skoda Octavia Combi удивляет владельцев своей как будто невидимостью для инспекторов дорожной полиции. Иногда кажется, что люди в фуражках и с жезлами смотрят сквозь эту машину. Лифтбэки же Skoda Octavia, наоборот, то и дело останавливают. Таким же невниманием полицейских пользуется пассажирский «каблучок» VW Caddy. Да и по статистике владельцы этих автомобилей крайне редко нарушают ПДД.
Не привлекает внимания ГИБДД невзрачный корейский кроссовер SsangYong Tivoli. Столь же малозаметен для полицейских внедорожный универсал Subaru Legacy. Suzuki Jimny и Mazda 5 тоже не ассоциируются у правоохранителей с бандитскими машинами либо с такими, водители которых могут сесть за руль не вполне трезвыми. Ещё одна модель, которая попала в семёрку самых малозаметных для сотрудников ДПС — Citroen C4 Picasso.
В заключение представитель дорожной автоинспекции посоветовал автомобилистам для того, чтобы избежать повышенного внимания со стороны его ведомства, содержать машину в чистоте и порядке и отказаться от яркого тюнинга.
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А вот универсал Skoda Octavia Combi удивляет владельцев своей как будто невидимостью для инспекторов дорожной полиции. Иногда кажется, что люди в фуражках и с жезлами смотрят сквозь эту машину. Лифтбэки же Skoda Octavia, наоборот, то и дело останавливают. Таким же невниманием полицейских пользуется пассажирский «каблучок» VW Caddy. Да и по статистике владельцы этих автомобилей крайне редко нарушают ПДД.
В заключение представитель дорожной автоинспекции посоветовал автомобилистам для того, чтобы избежать повышенного внимания со стороны его ведомства, содержать машину в чистоте и порядке и отказаться от яркого тюнинга.
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Александр Бойцов