В Госдуме предложили облегчить жизнь автомобилистам

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Партия «Новые люди» разработала проект закона об отмене штрафа для водителей, которые забыли дома права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), сообщает «Коммерсант».
В настоящее время отсутствие этих документов у водителей карается административным штрафом в 500 рублей. Кроме того, при отсутствии СТС инспектор ГИБДД имеет право временно отстранить водителя от управления автомобилем и отправить транспортное средство на штрафстоянку.
Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков пояснил, что в настоящее время такое наказание считается излишним. Он отметил, что водители могут использовать приложение «Госуслуги.Авто», где хранятся цифровые копии необходимых документов, которые могут быть проверены сотрудниками ГИБДД.
Однако на данный момент в правилах дорожного движения отсутствует упоминание о возможности использования QR-кодов вместо оригинальных документов, и каждый водитель обязан иметь их при себе.
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Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков пояснил, что в настоящее время такое наказание считается излишним. Он отметил, что водители могут использовать приложение «Госуслуги.Авто», где хранятся цифровые копии необходимых документов, которые могут быть проверены сотрудниками ГИБДД.
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Артем Кузьмин