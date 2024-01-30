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Режиссёра «Мастер и Маргарита» Локшина требуют проверить на финансирование ВСУ

30 января 2024, 18:59
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Режиссёра фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина требуют проверить на дискредитацию ВС РФ и финансирование ВСУ, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, после премьеры кинокартины зрители обратили внимание на социальные сети Локшина, в которых он неоднократно критиковал проведение специальной военной операции, а также жертвовал деньги украинской документалистке Миле Жлуктенко.

В результате, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Локшина на дискредитацию Вооружённых сил РФ, а также финансирование украинской армии. Активист напомнил, что даже во время съёмок фильма, которые финансировало государство, он продолжал писать посты в поддержку Алексея Навального*.


После того, как разгорелся скандал, Локшин удалил все эти посты.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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#режиссёр
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СК Армении завёл дело после осквернения памятника блокадникам в Ереване
30 января 2024, 19:17

Фото: iStock/Akintevs

В Армении возбудили уголовное дело о хулиганстве после осквернения в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда, об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян.
26 января у памятника детям блокадного Ленинграда провели торжественную церемонию, приуроченную к 80-летию со дня снятия блокады. Пришедшие возложили к памятнику венки и букеты цветов.

После этого некий интернет-блогер из Еревана демонстративно растоптал венки, разорвал ленты, а также снял всё происходящее и разместил в социальной сети.

«В связи с полученным сообщением в следственном отделе ереванского административного района Арабкир инициировано уголовное производство по статье «хулиганство», — сообщил Абрамян.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело по факту этого происшествия.

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#следственный комитет
#блокада ленинграда
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В Подмосковье муж дважды выстрелил в жену, а после накинулся с ножом
30 января 2024, 18:34

Фото: iStock/Rawf8

В подмосковном Ногинске разъярённый мужчина набросился на жену с ножом, после того, как дважды выстрелил в нее из пистолета, но оба раза промахнулся. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, супруги сильно поругались в воскресенье вечером. В какой-то момент 55-летний мужчина достал пистолет и дважды выстрелил в жену, но промахнулся. Тогда он схватил нож и попытался зарезать ее. Однако и в этот раз женщина смогла вырваться и выбежать из квартиры.

Она самостоятельно обратилась в ЦРБ и вызвала полицию. При этом в ходе осмотра врачи диагностировали у пострадавшей резаные раны, ушибы и ссадины лица.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее он уже был судим. За новое преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Депутат Ющенко: Пожар в центре Москвы не связан с КПРФ
30 января 2024, 18:29

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

Глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко опроверг связь пожара в центре Москвы с партией.
Он отметил, что происшествие не имеет никакого отношения к КПРФ.

«Московский горком там в свое время арендовал помещение, но уже восемь месяцев как оттуда уехал, поэтому к этому никакого отношения не имеет. Насколько я слышал, помещение принадлежит и там проводят ремонтные работы то ли от МЧС, то ли от кого-то, точно не могу сказать. По крайней мере к КПРФ не имеет никакого отношения», — пояснил в беседе с Газета.ру Ющенко.

Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в здании, в котором расположен офис КПРФ. Отмечалось, что пламя валило со второго этажа здания. По информации МЧС, в здании проводились ремонтные работы, внутри никого не было.

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#кпрф
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В Свердловской области пенсионер застрелил соседа после ссоры из-за снега
30 января 2024, 17:32

Фото: iStock/IndiaUniform

В Свердловской области пенсионер выстрелил из ружья в своего соседа из-за спора о снеге возле гаража, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет по региону.
Как удалось установить следствию, 28 января 66-летний мужчина убирал снег у своего гаража, перебрасывая его к соседу. Когда оппонент заметил это, то между ними завязалась ссора. Пожилой мужчина сперва распылил перцовый баллончик и распылил его в лицо соседа и его супруги, а затем выхватил ружье и выстрелил в мужчину. От полученных травм свердловчанин скончался.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.

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#убийство
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#выстрел
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СК: В Омской области вынесли приговор мужчине, убившему жену топором
30 января 2024, 17:03

Фото: iStock/FOTOKITA

Жителю Омской области, который убил жену топором, а затем расчленил и сжёг, вынесли приговор, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации следствия, в июне 2023 года в полицию города Тары обратилась женщина, которая заявила о пропаже её сестры. Она рассказала, что пропавшая поссорилась с мужем и в три часа ночи ушла из дома, после чего установить с ней связь не удавалось. У пары было двое детей.

Прибывшие в дом супругов полицейские обнаружили плохо затёртые следы крови на диване. Позже 33-летний супруг признался, что зарубил жену топором, вывез её тело в лес, где расчленил и сжёг.

В результате, суд приговорил омича к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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#суд
#полицейские
#омская область
#следственный комитет
#убийство
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Суд в Москве заочно арестовал следователя СБУ Просняка за дело против Вышинского
30 января 2024, 16:13

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела главного управления СБУ Андрея Просняка по делу о незаконном преследовании журналиста Кирилла Вышинского, об этом сообщает «РИА Новости».
Журналиста Вышинского арестовали 17 мая 2018 года, обвинив его в государственной измене. В результате, обозревателю восемь раз продлевали срок содержания под стражей. На одном из судебных заседаний он обратился к президенту России Владимиру Путину, попросив у него о помощи и заявив, что он готов отказаться от своего украинского гражданства.

В августе 2019 года Вышинского освободили из-под ареста, а затем, в рамках обмена, доставили в Москву. В настоящий момент он занимает пост главного редактора радио Sputnik. При этом, обвинения на Украине с него до сих пор не сняты.

«Постановлением суда начальнику СО ГУ Службы безопасности Украины Просняку Андрею Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — сообщил собеседник агентства.

Просняка обвиняют по статье о незаконном преследовании невиновного лица. Он объявлен в международный розыск.

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#суд
#москва
#журналист
#украина
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В Подмосковье украли велосипеды на 500 тысяч рублей
30 января 2024, 16:10

Фото: Фотобанк МО/Александр Кожохин

Около 30 велосипедов на общую сумму более полумиллиона рублей похитили у индивидуального предпринимателя из Подмосковья, похитителя удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Кража произошла в посёлке Измайлово Ленинского городского округа. Злоумышленник срезал замки на контейнере с товаром и забрал оттуда 28 велосипедов. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По подозрению в краже полиция задержала 31-летнего приезжего из одной из республик ближнего зарубежья. Похищенные велосипеды нашлись в арендованном им гараже в Москве.

Украденную собственность вернули владельцу, а задержанного отправили под домашний арест.

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#велосипеды
#ленинский городской округ
#полиция
#криминал
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В Москве загорелось здание, в котором расположен офис КПРФ
30 января 2024, 15:37

Фото: iStock/sarawutk

В Москве произошёл пожар в здании, в котором расположен офис КПРФ, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, очевидцы сообщили о возгорании в здании на улице Гиляровского в Мещанском районе рядом со станцией метро Проспект Мира.

Сообщается, что пламя валит со второго этажа здания. В офисе находятся офис Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) и пожарная часть.

Информации о причинах пожара и возможных пострадавших пока не поступало.

Как сообщает «Москва 24», к месту происшествия уже прибыли оперативные службы города, которые занимаются ликвидацией возгорания.

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#пожар
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В Москве няня избила годовалого мальчика и наплевала ему на голову
В Москве няня избила бутылочкой ребенка и наплевала ему на голову
30 января 2024, 15:36

Фото: istock / globalmoments

Московская няня избила бутылочкой годовалого ребенка и наплевала ему на голову. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания рассказала, что 39-летняя многодетная мать захотела нанять себе помощницу, которая будет иногда заниматься домашними делами. Женщина проявила себя достойно, после чего семья решила сделать ее няней.

За день няне платили по 5 тысяч рублей. Отмечается, что договор не составлялся.

Инцидент произошел 26 января, когда мать отвела старших детей в детский сад и составила няню с годовалым ребенком. Придя домой, мать на камерах видеонаблюдения увидела, как няня ругается матом и агрессивно себя ведет. Затем она увидела как женщина побила маленького сына бутылочкой для кормления, засунула ему в рот пальцы, после чего наплевала на голову плачущему малышу.

Москвичка обратилась к правоохранителям с заявлением.

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