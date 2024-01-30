Режиссёра «Мастер и Маргарита» Локшина требуют проверить на финансирование ВСУ

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Режиссёра фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина требуют проверить на дискредитацию ВС РФ и финансирование ВСУ, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, после премьеры кинокартины зрители обратили внимание на социальные сети Локшина, в которых он неоднократно критиковал проведение специальной военной операции, а также жертвовал деньги украинской документалистке Миле Жлуктенко.
В результате, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Локшина на дискредитацию Вооружённых сил РФ, а также финансирование украинской армии. Активист напомнил, что даже во время съёмок фильма, которые финансировало государство, он продолжал писать посты в поддержку Алексея Навального*.
После того, как разгорелся скандал, Локшин удалил все эти посты.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
В результате, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Локшина на дискредитацию Вооружённых сил РФ, а также финансирование украинской армии. Активист напомнил, что даже во время съёмок фильма, которые финансировало государство, он продолжал писать посты в поддержку Алексея Навального*.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева