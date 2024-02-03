В Госдуме прокомментировали план Киева о демилитаризованной зоне до Москвы

Фото: iStock/Oleg Elkov
Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал оторванным от реальности заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о намерении Киева отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы или Санкт-Петербурга. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».
По словам Чепы, к таким очевидным глупостям нужно относиться соответствующе. По его словам, у него складывается ощущение, будто Данилов не понимает деталей происходящей ситуации.
Также депутат добавил, что не может понять, на кого своим заявлением на Западе хотел повлиять Данилов.
Ранее, в эфире «Украинского радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов пригрозил отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы или Санкт-Петербурга. Такое заявление сделано на фоне сильных провалов украинской армии.
Читайте также:
Путин рассказал о будущей демилитаризованной зоне на Украине
Секретарь СНБО Данилов: Демилитаризированная зона на Украине отодвинется до Москвы
Минобороны: ВС РФ сбили более 400 беспилотников ВСУ за неделю
Также депутат добавил, что не может понять, на кого своим заявлением на Западе хотел повлиять Данилов.
Читайте также:
Путин рассказал о будущей демилитаризованной зоне на Украине
Секретарь СНБО Данилов: Демилитаризированная зона на Украине отодвинется до Москвы
Минобороны: ВС РФ сбили более 400 беспилотников ВСУ за неделю
Анастасия Чинкова