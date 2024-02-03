Секретарь СНБО Данилов: Демилитаризированная зона на Украине отодвинется до Москвы

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Демилитаризированная зона Украины будет отодвинута до самой Москвы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Данилов в свою очередь указал, что продвижение санитарной зоны должно быть «ответом цивилизованного мира на агрессию». По словам секретаря СНБО, демилитаризированная зона будет проходить «по совсем другим параллелям и меридианам», чем предполагает российский президент. Данилов уверен, или по крайней мере, утверждает, что она будет располагаться на территории России, а не Украины.
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