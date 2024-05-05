В Госдуме собираются потребовать признать Чубайса иноагентом

Фото: сайт Кремля
Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев сообщил, что в министерстве юстиции Российской Федерации подготовлено обращение о признании экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса иностранным агентом, пишет РИА Новости.
По его словам, Чубайс финансирует Центр российских исследований (ЦРС), который начал свою деятельность на факультете социальных наук Тель-Авивского университета.
Хамзаев подчеркнул необходимость внимательного изучения того, каким образом Чубайс и его компания будут использовать вывезенные деньги и о чем планируют информировать общественность.
Он также отметил, что Чубайс избегал ответов на вопросы общества, работая в государственном аппарате с различными уровнями доступа к секретной информации.
Недавно Чубайс стал организатором группы спонсоров Центра российских исследований, который начал функционировать при Тель-Авивском университете. После начала специальной военной операции на Украине Чубайс покинул Россию и с 2022 года проживает в Израиле.
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Хамзаев подчеркнул необходимость внимательного изучения того, каким образом Чубайс и его компания будут использовать вывезенные деньги и о чем планируют информировать общественность.
Он также отметил, что Чубайс избегал ответов на вопросы общества, работая в государственном аппарате с различными уровнями доступа к секретной информации.
Недавно Чубайс стал организатором группы спонсоров Центра российских исследований, который начал функционировать при Тель-Авивском университете. После начала специальной военной операции на Украине Чубайс покинул Россию и с 2022 года проживает в Израиле.
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Артем Кузьмин