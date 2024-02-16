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«Чубайс и шайка»: кто виноват в проблемах с самолетами и в чем опасность «Суперджета 100»

Экс-замминистра Гражданской авиации СССР Олег Смирнов рассказал о программе импортозамещения
16 февраля 2024, 10:30
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

15 февраля самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за отказа одного из двигателей. Как часто с импортозамещенным воздушным судном происходят подобные инциденты, и стоит ли переживать о безопасности полетов, читайте в материале «Радио 1».

Отказ двигателя в самолете: чем опасно


Вынужденная посадка самолета с отказом одного двигателя не является чрезвычайным происшествием. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал заслуженный пилот СССР, член общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Олег Смирнов.


«Вынужденная посадка многодвигательного самолета с отказом одного двигателя не является чрезвычайным происшествием. Это очень сложная ситуация для экипажа, для командира корабля, но они этому обучены, и конструкция таких самолетов, начиная с его проектирования, и до исполнения, предусматривает продолжение полета на любом этапе в случае отказа одного двигателя. На одном двигателе самолет способен производить дальнейший полет. Этому обучены экипажи, этому тренируют, для пилотов это не является экстраординарным случаем. Это обычная практика. Техника и электроника, пока они существуют, они будут отказывать. Все отказы двигателя, как правило, заканчиваются благополучно, в том числе, если говорить об экстренной посадке в Шереметьево», - пояснил Смирнов.

«Суперджеты 100»: недостатки


По словам Олега Смирнова, «Суперджеты 100» имеют слабые стороны, в том числе, речь идет о двигателе, который производится во Франции.
«Надо сказать, что двигатели на Суперджетах 100 имеют слабые стороны. Это французский двигатель, который находится под санкциями. За последний год такие запчасти перестали поставлять. В нашей стране объявлена политика импортозамещения. Руководители страны за последние 30 лет ориентировались на западную технику, и загубили отечественное самолетостроение, но сейчас они повернулись лицом к этой проблеме. Те «Боинги» и «Аирбасы», которые у нас еще остались, они еще несколько лет отработают, а дальше уже вступит в действие принятый и подписанный правительством план выпуска отечественных самолетов: это МС-21 , Суперджет 100, Ил-114, и другая техника, более 1000 самолетов. Суперджет 100 считается отечественным, но это блеф. Потому что он на 75% состоял из запасных частей западного производства, которые сейчас прекратили поставку в Россию. Ространснадзор и Росавиация очень внимательно следят за ситуацией с Суперджетами, так как они имеют слабые стороны. Об этом знают российские инженеры, техники, руководители авиакомпаний, надзорные органы, поэтому все делается для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность полетов», - рассказал заслуженный пилот СССР.

Он также подчеркнул, что беспокоится о безопасности полетов пассажирам не нужно, потому что этими двигателями установлен контроль, безопасность полетов сохранится на том же высоком уровне, на котором она была в прошлом и позапрошлом годах. Авиакомпании находят в настоящее время пути поддержать летную годность Суперджетов и обеспечить безопасность полетов, заверил Олег Смирнов.

Политика импортозамещения в России

Рассуждая о том, как в России происходит импортозамещение в условиях санкций, Олег Смирнов заявил, что особое внимание должно быть уделено производству самолетов Ту-214.

«В программу импортозамещения входит производство Ту-204, Ту-214, и другая техника. Замена двигателя на Суперджет 100 имеет свои сложности, так как еще не налажено производство. Самолет МС-21, попавший под санкции тоже по графику, сдвигается. Его обещали еще в 2019 году, потом в 2021. Об этом еще говорил Медведев во время своего президенства. Самолетостроение загубили такие как Чубайс. Они сделали свое дело за американские деньги и смылись. Почему Запад стремился разрушить самолетостроение? Потому что это промышленная область, которая являлась реальным конкурентом «Боингу» и «Аирбасу». У Чубайса и всей его шайки было такое задание – разрушить отечественное самолетостроение, чтобы дать дорогу «Боингу» и «Аирбасу», такое задание было выполнено», - заявил заслуженный пилот СССР.

Россия должна вернуться к производству Ту-214

Из всех объявленных самолетов, которые вошли в программу импортозамещения, Ту – 214 должны выйти первыми и появиться в авиакомпаниях, заявил Смирнов.

«Это нужно для того, чтобы наполнять парк отечественной техникой. А «Боинги» и «Аирбасы», будут постепенно вытесняться по мере того, как будет в полной готовности МС-21 и Суперджет-100, Ил-96 и Ту-214. Нужно отдать должное, руководитель Татарстана Рустам Минниханов взял на себя тяжелейшую ношу восстановления производств самолетов на казанском заводе. Я думаю, что этот самолет будет выпущен (Ту-214-прим.ред). Ранее он уже выпускался, он сертифицирован и полностью состоит из отечественных комплектующих. Если эта программа будет выполнена, то мы переживем этот кризис», - пояснил Смирнов.

Он также отметил, что программа импортозамещения должна быть произведена в мобилизационном режиме. Речь идет о качестве подготовки заводов и производств, которые будут готовы выпускать комплектующие, скорости исполнения и персональной ответственности каждого, кто задействован на всех этапах производства самолетов: от рядового слесаря до министра.

«За последние 30 лет Чубайс и его свора разогнали все фирмы, инженеров, ученых, которые занимались гражданским самолетостроением. Программа импортозамещения не предусматривает подготовку кадров, на что нужны деньги. Но выход есть: нужно возвращаться к схеме, которая была раньше. Были ПТУ, ФЗО. Это учебные заведения при заводах, где одновременно учились. Из них выходили великолепные профессионалы. Нужно к этому возвращаться. Программу без людей не выполнишь. Программа будет выполнена только в том случае, если будут выполнены те условия, о которых я говорил, и в том случае, если из исполнения этой программы будут удалены все персоны, которые на протяжении 30 лет умышленно уничтожали гражданское самолетостроение», - заявил Смирнов.

Он также добавил, что признаки, что программа импортозамещения заработает – есть.

Суперджеты 100: происшествия за последний год


1 июня 2023 года самолет Superjet 100, летевший из Ульяновска, совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности рулевого управления.

14 октября 2023 года во Владивостоке аварийно сел Superjet 100, который следовал в Читу. Причиной экстренной посадки стала неисправность одного двигателя. Кроме того, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

15 февраля 2023 года самолет Superjet 100 экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за отказа одного из двигателей.

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Путин посетил «Завод роботов» в Челябинске и пообщался с рабочими
16 февраля 2024, 15:42

Фото: сайт Кремля

В рамках рабочей поездки на Урал президент России Владимир Путин посетил «Завод роботов», который был создан на базе Челябинского кузнечно-прессового завода. Об этом говорится на сайте Кремля.
Глава государства осмотрел предприятие, ознакомился с выставкой импортозамещённых компонентов промышленных роботов и увидел образцы гражданской продукции.

В ходе визита Путин также пообщался с работниками. По его словам, Россия рассчитывала, что, продавая нефть, газ и уголь, будет получать технологии за границей, однако и сама может развивать эти технологии сама, такие возможности есть, и страна будет это делать.

Он также отметил, что люди рабочих специальностей должны получать более качественную профессиональную подготовку, в том числе ученики колледжей и техникумов.

Путин 15 февраля 2024 года отправился с рабочей поездкой в Свердловскую область. В Нижнем Тагиле глава государства посетил предприятие «Уралвагонзавод». Президенту показали производство бронированной военной техники. Владимир Путин пообщался с рабочими предприятия. Кроме этого, в планах президента было посещение нового цеха, где делают трансмиссии.


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#россия
#газ
#предприятие
#нефть
#технологии
#ученики
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#путин
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Россиянам рассказали о правилах подбора подарков к 23 Февраля
Специалиста по подбору подарков Власова: Важно учитывать возраст и интересы
16 февраля 2024, 15:41

Фото: istockphoto.com/g-stockstudio

Специалист по подбору подарков Ангелина Власова рекомендовала при выборе подарка к 23 Февраля ориентироваться на возраст, степень родства, интересы, а также ментальные и культурные особенности поздравляемого.
В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что важно, чтобы подарок был уместен и не обидел человека. Так, молодому человеку или мужу можно подарить ужин в любимом ресторане, билеты на концерт любимой группы, а также гаджет или технику. Коллеге уместно презентовать термокружку, плед или набор деликатесов, например.

А опрос «Авито Работы» показал, что 34% опрошенных собираются работать во время праздников 23 февраля и 8 марта. При этом, 12% респондентов заявили, что будут работать только 23 Февраля, а 3% — только 8 Марта.

«Ещё 20% собираются трудиться в оба праздника. 10% ещё не знают свой график на праздничные дни, а 27% россиян говорят, что не будут работать», — приводит RT текст исследования.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что основными причинами опозданий на работу россияне назвали непредвиденные обстоятельства, а также транспорт и дорога.

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#праздник
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Социальным паспортом обзавелись уже 330 тысяч жителей Подмосковья
16 февраля 2024, 15:26

Фото: пресс-служба Минсоцразвития

Электронный паспорт льготника скачали около 330 тысяч жителей Московской области. Такими данными поделилась министр социального развития региона Людмила Болатаева.

«Жителям Подмосковья доступен электронный паспорт льготника. На сегодняшний день его скачали порядка 330 тысяч человек. Такой паспорт очень удобен — всегда под рукой, подтвердит ваше право на льготы», – поделилась министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития региона напомнили, что социальный паспорт реализуется с прошлого года по поручению губернатора Андрея Воробьёва. Раньше нужно было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь все удобно и под рукой в телефоне.

Паспорт доступен в личном кабинете регионального портала Госуслуг, а также в мобильном приложении «Добродел». При авторизации пользователь увидит уведомление о получении цифрового паспорта льготника.

В ведомстве дополнили, что в цифровом паспорте содержится штрих-код социальной карты по которому можно получить скидку в магазинах, аптеках, а также музеях и кинотеатрах.

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#подмосковье
#минсоцразвития мо
#социальная помощь
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Волынец предложила убрать рекламы средств для улучшения потенции в дневное время
16 февраля 2024, 14:57

Фото: istockphoto.com/Денис Безобразов

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить транслировать днём.
По её мнению, время трансляции надо сдвинуть такую рекламу на поздний вечерний и ночной период — после 23:00.

Такие меры объясняются «общественным беспокойством» по поводу защиты детей от нежелательного контента.

«Предлагаю сдвинуть время размещения рекламы данного типа на поздний вечерний и ночной период — после 23:00, когда у экранов телевизоров будет целевая аудитория, для которой предназначены препараты данного вида», — приводит RT текст обращения Волынец на имя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что искусственный интеллект может использоваться в приложениях для знакомств для исключения в дейтинг-приложениях сомнительных персон.

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#меры
#препараты
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В Подмосковье очистили от снега и льда около 15 тысяч км дорог
16 февраля 2024, 14:54

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Последствия мощного снегопада, накрывшего столичный регион в минувшие сутки, ликвидируют дорожные службы Московской области, в настоящее время очищено от снега и обработано противогололёдными материалами около 15 тысяч километров региональных трасс и муниципальных улиц, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Для обеспечения безопасного проезда на муниципальных и региональных был проведён очередной цикл очистки от снега с последующей противогололёдной обработкой. Было очищено порядка 15 тыс. км дорог», — говорится в сообщении.
В работах участвуют около 1,3 тыс. дорожных рабочих, задействовано более 1,4 тысячи спецмашин.

Водителей просят с пониманием относиться к работам по уборке снега и не оставлять машину там, где она может помешать работам.

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#снег
#уборка
#дорогимо
#московская область
#подмосковье
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ФСИН направит комиссию в колонию №3 в ЯНАО, где скончался Навальный*
16 февраля 2024, 14:53

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направит комиссию в исправительную колонию, где 16 февраля скончался политик Алексей Навальный*.
«В связи со скоропостижной смертью в ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осужденного Навального А.А. в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.

Официальная причина смерти политика пока что не озвучена.

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Песков: Путину доложили о смерти Навального*

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#фсин
#смерть
#проверка
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В Кремле прокомментировали смерть Навального*
Песков: Путину доложили о смерти Навального*
16 февраля 2024, 14:38

Фото: kremlin.ru

Президенту РФ Владимиру Путин доложили о смерти Алексея Навального*, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами, ФСИН занимается всеми проверками, выяснением. Это уже каких-то не требуется поручений, потому что уже на этот счет уже есть свод правил, которыми ФСИН руководствуется», — заявил Песков.

Он также сообщил, что президенту доложили о смерти политика.

16 февраля в в УФСИН ЯНАО рассказали о смерти Навального*. По информации ведомства, он потерял сознание после прогулки. Навальному* вызвали скорую помощь, однако, спасти жизнь заключённого медики не смогли.

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Навального* нашли в ИК №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа

*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#дмитрий песков
#владимир путин
#смерть
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Освобождённая в Томилине собака обрела новых хозяев
16 февраля 2024, 14:34

Фото: istockphoto.com/LARISA SHPINEVA

Собаку, освобождённую из запертой квартиры в подмосковном Томилине, приютили новые хозяева.
По кадрам, предоставленным RT, видно, что собака в новой квартире чувствует себя хорошо, она проявляет активность и играет. Кроме того, новые хозяева подстригли животное.

При этом, прежний хозяин собаки нашёлся. Им оказался алкозависимый мужчина, всё это время пребывавший в наркологической клинике.

До этого, работники Мособлпожспаса вызволили собаку из запертой квартиры в посёлке Томилино с помощью аварийно-спасательного инструмента «хулиган». Случай произошёл в микрорайоне Птицефабрика городского округа Люберцы. По словам соседей, животное сидело одно взаперти несколько дней без еды и воды. Хозяин, ведущий асоциальный образ жизни, «ушёл в запой».

Ранее пользователей Сети поразил милый рыжий котик, удивлённый своему отражению в зеркале. Как пишет utro.ru, кот облокотился лапками на зеркало и оказался в шоке. Видео набрало много лайков и комментариев.

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#кот
#собаки
#квартиры
#видео
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Психолог Хорс рассказал, как повлияет имя Владимир-Путин на судьбу ребёнка
16 февраля 2024, 14:25

Фото: IStock/Prostock-Studio

Супруги Гошгарович из Нижневартовска дали своему новорождённому сыну имя Владимир-Путин. Эту информацию подтвердили в местном отделе ЗАГС. Мальчик появился на свет 9 февраля 2024 года с весом 4,1 кг и ростом 56 см.

Что говорит закон


Имя Владимир-Путин, данное новорождённому жителю Нижневартовска, не противоречит законодательству. В 2017 году депутаты Госдумы запретила называть детей экзотическими именами, частью которых являются цифры, различные знаки, нецензурная и бранная лексика. Вот текст поправки в ФЗ от 01.05.2017 №94-ФЗ «О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса РФ и статью Федерального закона «Об актах гражданского состояния»:

При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.


Участники обсуждения законопроекта тогда привели немало примеров неблагозвучных имён. Так, в ЗАГСе Московской области рассказали о том, что в честь известного футболиста нескольких мальчиков назвали Херонимо. Обычное испанское имя, но, согласно поправкам, теперь его могут расценить как ненормативное. В Омской области есть девочка Медмия, названная в честь Дмитрия Медведева. Новорождённому в 2007 в Хакасии мальчику дали имя Влапунал — сокращенное от «Владимир Путин наш лидер».

Что говорит психолог


Когда родители дают имя в честь известного человека, скорее всего, они хотят, чтобы ребёнок был на него похож. Таким мнением с корреспондентом «Радио 1» поделился кандидат психологических наук, психолог, писатель Михаил Хорс.


«Всё зависит от того, как он будет относиться к своему имени. Если он будет считать, что родители испортили ему жизнь, тогда, конечно, он будет страдать. Страдание эмоциональное приведёт к ограничениям в поведении и т.д. А если он будет считать, что этим именем он в итоге воспользуется успешностью другого человека, чьё имя ему присвоили, это определит его эмоциональную составляющую и поведенческую. И в итоге, скорее всего, он и успехов добьётся», — считает психолог.


По словам Хорса, социальная реакция будет определяющей, но важнее базовое убеждение, связанное с этим именем.


«Если в базе ребёнок будет считать, что родители дали ему лучшее имя на свете, то как бы его не дразнили, он только крепче от этого станет», — заключил собеседник «Радио 1».

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