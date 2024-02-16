«Чубайс и шайка»: кто виноват в проблемах с самолетами и в чем опасность «Суперджета 100»

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Отказ двигателя в самолете: чем опасно
Вынужденная посадка самолета с отказом одного двигателя не является чрезвычайным происшествием. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал заслуженный пилот СССР, член общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Олег Смирнов.
«Вынужденная посадка многодвигательного самолета с отказом одного двигателя не является чрезвычайным происшествием. Это очень сложная ситуация для экипажа, для командира корабля, но они этому обучены, и конструкция таких самолетов, начиная с его проектирования, и до исполнения, предусматривает продолжение полета на любом этапе в случае отказа одного двигателя. На одном двигателе самолет способен производить дальнейший полет. Этому обучены экипажи, этому тренируют, для пилотов это не является экстраординарным случаем. Это обычная практика. Техника и электроника, пока они существуют, они будут отказывать. Все отказы двигателя, как правило, заканчиваются благополучно, в том числе, если говорить об экстренной посадке в Шереметьево», - пояснил Смирнов.
«Суперджеты 100»: недостатки
По словам Олега Смирнова, «Суперджеты 100» имеют слабые стороны, в том числе, речь идет о двигателе, который производится во Франции.
«Надо сказать, что двигатели на Суперджетах 100 имеют слабые стороны. Это французский двигатель, который находится под санкциями. За последний год такие запчасти перестали поставлять. В нашей стране объявлена политика импортозамещения. Руководители страны за последние 30 лет ориентировались на западную технику, и загубили отечественное самолетостроение, но сейчас они повернулись лицом к этой проблеме. Те «Боинги» и «Аирбасы», которые у нас еще остались, они еще несколько лет отработают, а дальше уже вступит в действие принятый и подписанный правительством план выпуска отечественных самолетов: это МС-21 , Суперджет 100, Ил-114, и другая техника, более 1000 самолетов. Суперджет 100 считается отечественным, но это блеф. Потому что он на 75% состоял из запасных частей западного производства, которые сейчас прекратили поставку в Россию. Ространснадзор и Росавиация очень внимательно следят за ситуацией с Суперджетами, так как они имеют слабые стороны. Об этом знают российские инженеры, техники, руководители авиакомпаний, надзорные органы, поэтому все делается для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность полетов», - рассказал заслуженный пилот СССР.
Он также подчеркнул, что беспокоится о безопасности полетов пассажирам не нужно, потому что этими двигателями установлен контроль, безопасность полетов сохранится на том же высоком уровне, на котором она была в прошлом и позапрошлом годах. Авиакомпании находят в настоящее время пути поддержать летную годность Суперджетов и обеспечить безопасность полетов, заверил Олег Смирнов.
Политика импортозамещения в России
Рассуждая о том, как в России происходит импортозамещение в условиях санкций, Олег Смирнов заявил, что особое внимание должно быть уделено производству самолетов Ту-214.
«В программу импортозамещения входит производство Ту-204, Ту-214, и другая техника. Замена двигателя на Суперджет 100 имеет свои сложности, так как еще не налажено производство. Самолет МС-21, попавший под санкции тоже по графику, сдвигается. Его обещали еще в 2019 году, потом в 2021. Об этом еще говорил Медведев во время своего президенства. Самолетостроение загубили такие как Чубайс. Они сделали свое дело за американские деньги и смылись. Почему Запад стремился разрушить самолетостроение? Потому что это промышленная область, которая являлась реальным конкурентом «Боингу» и «Аирбасу». У Чубайса и всей его шайки было такое задание – разрушить отечественное самолетостроение, чтобы дать дорогу «Боингу» и «Аирбасу», такое задание было выполнено», - заявил заслуженный пилот СССР.
Россия должна вернуться к производству Ту-214
Из всех объявленных самолетов, которые вошли в программу импортозамещения, Ту – 214 должны выйти первыми и появиться в авиакомпаниях, заявил Смирнов.
«Это нужно для того, чтобы наполнять парк отечественной техникой. А «Боинги» и «Аирбасы», будут постепенно вытесняться по мере того, как будет в полной готовности МС-21 и Суперджет-100, Ил-96 и Ту-214. Нужно отдать должное, руководитель Татарстана Рустам Минниханов взял на себя тяжелейшую ношу восстановления производств самолетов на казанском заводе. Я думаю, что этот самолет будет выпущен (Ту-214-прим.ред). Ранее он уже выпускался, он сертифицирован и полностью состоит из отечественных комплектующих. Если эта программа будет выполнена, то мы переживем этот кризис», - пояснил Смирнов.
Он также отметил, что программа импортозамещения должна быть произведена в мобилизационном режиме. Речь идет о качестве подготовки заводов и производств, которые будут готовы выпускать комплектующие, скорости исполнения и персональной ответственности каждого, кто задействован на всех этапах производства самолетов: от рядового слесаря до министра.
«За последние 30 лет Чубайс и его свора разогнали все фирмы, инженеров, ученых, которые занимались гражданским самолетостроением. Программа импортозамещения не предусматривает подготовку кадров, на что нужны деньги. Но выход есть: нужно возвращаться к схеме, которая была раньше. Были ПТУ, ФЗО. Это учебные заведения при заводах, где одновременно учились. Из них выходили великолепные профессионалы. Нужно к этому возвращаться. Программу без людей не выполнишь. Программа будет выполнена только в том случае, если будут выполнены те условия, о которых я говорил, и в том случае, если из исполнения этой программы будут удалены все персоны, которые на протяжении 30 лет умышленно уничтожали гражданское самолетостроение», - заявил Смирнов.
Он также добавил, что признаки, что программа импортозамещения заработает – есть.
Суперджеты 100: происшествия за последний год
1 июня 2023 года самолет Superjet 100, летевший из Ульяновска, совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности рулевого управления.
14 октября 2023 года во Владивостоке аварийно сел Superjet 100, который следовал в Читу. Причиной экстренной посадки стала неисправность одного двигателя. Кроме того, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
15 февраля 2023 года самолет Superjet 100 экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за отказа одного из двигателей.
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