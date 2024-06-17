В Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа во время ВОВ

Национальный центр исторической памяти, подчиняющийся непосредственно президенту России, и группа депутатов разработали законопроект о массовых убийствах советских граждан во время Великой Отечественной войны (ВОВ), который в ближайшее время будет внесен в Госдуму, передает газета «Ведомости».