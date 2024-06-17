В Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа во время ВОВ

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Национальный центр исторической памяти, подчиняющийся непосредственно президенту России, и группа депутатов разработали законопроект о массовых убийствах советских граждан во время Великой Отечественной войны (ВОВ), который в ближайшее время будет внесен в Госдуму, передает газета «Ведомости».
Согласно тексту законопроекта, геноцидом предлагается признать уничтожение людей, насильственное переселение детей, «причинение тяжкого вреда их здоровью, насильственное воспрепятствовавшие деторождению» и другие действия, направленные на лишение советских людей жизни. Предлагаемые поправки также оговаривают порядок захоронения жертв и правила погребения.
Подчеркивается, что могилы и мемориалы жертв геноцида должны охраняться государством.
Ранее президент Сербии Александр Вучич рассмотрел возможность принятия резолюции ООН о геноциде советского народа в годы Второй мировой войны. Он выразил уверенность, что Германия не даст на это разрешение.
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Подчеркивается, что могилы и мемориалы жертв геноцида должны охраняться государством.
Ранее президент Сербии Александр Вучич рассмотрел возможность принятия резолюции ООН о геноциде советского народа в годы Второй мировой войны. Он выразил уверенность, что Германия не даст на это разрешение.
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Александр Климов