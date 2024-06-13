Законопроект о фактической зарплате не ниже МРОТ внесён в Госдуму

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13 июня в Госдуму внесут законопроект, предполагающий запрет на выплату фактической зарплаты ниже уровня МРОТ уже после вычета НДФЛ. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пояснительную записку к проекту.
«Законопроект направлен на то, чтобы соблюдалось право каждого на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ», — сказано в документе.Изменения предложено внести в статью 133 ТК РФ.
Глава комитета ГД по труду, один из авторов проекта Ярослав Нилов заявил, что зарплату на уровне МРОТ сегодня получают порядка пяти миллионов россиян. Поскольку с этой суммы удерживается подоходный налог, то в итоге заработная плата выходит меньше МРОТ.
Ранее глава РСПП предложил уменьшить количество ставок по НДФЛ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак