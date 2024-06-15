Минюст РФ готовит законопроект, расширяющий полномочия сотрудников ФСИН

Фото: istockphoto/OlFedv
Министерство юстиции РФ подготовило проект поправок в законы об уголовно-исполнительной системе. Новый документ предусматривает разрешение сотрудникам Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) применение силы, оружия и цензуры.
Поправки в законодательство о ФСИН опубликованы на федеральном портале нормативных правовых актов. Согласно документу, сотрудники ведомства могут получить право применения силы, некоторых специальных средств и оружия при задержании преступников, которые уклоняются от исполнения наказания. Это будет допустимо в случае, если они будут пытаться причинить вред окружающим или себе.
Кроме того, изменится порядок осуществления цензуры писем, почтовых карточек и телеграмм заключённых. Определяться он будет решением ФСИН. Срок такого цензурирования отправлений на русском языке не должен превышать трёх рабочих дней, а на иностранном языке — семи рабочих дней.
Читайте также:
Работника ФСИН арестовали на два месяца за призывы к терроризму в WhatsApp
Путин поздравил сотрудников ФСИН со 145-летием образования ведомства
ЕС включил 19 человек и ФСИН в режим санкций против РФ «за права человека»
Александр Бойцов