В Грузии начали готовиться к восстановлению дипотношений с РФ спустя 16 лет

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Партия «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипотношений с Россией спустя 16 лет.
Сообщения об этом появились на телеканале Mtavari. По его данным, лидеры грузинского правительства, предпринимающие все более серьезные шаги навстречу Москве, называют необоснованным распространение каких-либо данных об открытии посольства в России.
Незадолго до этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что Тбилиси ведет принципиальную политику в отношении Москвы.
Грузия порвала дипотношения с Россией в 2008 года, когда Москва признала Южную Осетию и Абхазию.
По данным источников телеканала, правительства государств активно работают над этим вопросом. Недавно начался отбор представителей для посольства Грузии в Москве.
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Незадолго до этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что Тбилиси ведет принципиальную политику в отношении Москвы.
Грузия порвала дипотношения с Россией в 2008 года, когда Москва признала Южную Осетию и Абхазию.
По данным источников телеканала, правительства государств активно работают над этим вопросом. Недавно начался отбор представителей для посольства Грузии в Москве.
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Алёна Самарева