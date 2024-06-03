В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

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В Грузии вступил в законную силу закон об иностранных агентах.
Скандальный закон подписал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала законопроект об иноагентах, однако 28 мая грузинский парламент, после семичасового обсуждения, преодолел вето президента. Поддержали документ 84 депутата, против выступили 4.
Напомним, Грузия претендует на место члена Европейского союза. После новостей о выпуске законопроекта об иностранных агентах представители ЕС заявили, что принятие документа может стать препятствием к допуску Тбилиси в Союз.
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«Я подписал закон о прозрачности иностранного влияния», — сообщил Папуашвили в ходе брифинга.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала законопроект об иноагентах, однако 28 мая грузинский парламент, после семичасового обсуждения, преодолел вето президента. Поддержали документ 84 депутата, против выступили 4.
Напомним, Грузия претендует на место члена Европейского союза. После новостей о выпуске законопроекта об иностранных агентах представители ЕС заявили, что принятие документа может стать препятствием к допуску Тбилиси в Союз.
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Евгения Парфентьева